Виктор СКРИПНИК: «Важно, что Заря хочет прогрессировать и развиваться»

Наставник дал комментарий по итогам первого сбора

  • 29.01.2020 22:11
  • 520 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Важно, что Заря хочет прогрессировать и развиваться»
© shakhtar.com

В среду «Заря» победой в контрольном матче завершила первый сбор в Турции. Наставник Виктор Скрипник доволен работой команды и трем победами в четверых встречах.

«Мы всем довольны. Сборы как сборы. Мне грех жаловаться на футболистов. Всем им могу сказаться комплименты - и молодежи, и новичкам. Все идет по плану, сделали все запланированное».

«Результаты контрольных матчей? Рады, что выигрываем, но мы больше акцентируем внимание на взаимодействии игроков. Важно, что команда не хочет останавливаться, а намерена развиваться, прогрессировать. У ребят глаза горят», - считает Скрипник.

В УПЛ команда борется за 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности