Виктор СКРИПНИК: «Важно, что Заря хочет прогрессировать и развиваться»

В среду «Заря» победой в контрольном матче завершила первый сбор в Турции. Наставник Виктор Скрипник доволен работой команды и трем победами в четверых встречах.

«Мы всем довольны. Сборы как сборы. Мне грех жаловаться на футболистов. Всем им могу сказаться комплименты - и молодежи, и новичкам. Все идет по плану, сделали все запланированное».

«Результаты контрольных матчей? Рады, что выигрываем, но мы больше акцентируем внимание на взаимодействии игроков. Важно, что команда не хочет останавливаться, а намерена развиваться, прогрессировать. У ребят глаза горят», - считает Скрипник.

В УПЛ команда борется за 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка.