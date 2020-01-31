В очередном товарищеском матче луганская «Заря» обыграла «Вождовац» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор поединка.
«Заря» — «Вождовац» — 2:0
Голы: Юрченко, 26, Леднев, 52
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Источник — ФК Заря
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