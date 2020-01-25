Заря в контрольном матче сыграла вничью

Команды голов не забили

  • 25.01.2020 18:11
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Заря в контрольном матче сыграла вничью
© zarya-lugansk.com

«Заря» на сборе в Турции провела контрольный матч, а соперником был польский «Пяст».

Команда голов не забили и завершили игру со счетом 0:0. Отметим выход во втором тайме новичка - форварда Михайло Перовича.

Следующий спарринг команда проведет 29-го января.

«Заря»: Заури Махарадзе, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев (Артем Мильченко, 75), Ловро Цвек (Игорь Чайковский, 82), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кочергин, 40 (Андрейс Цыганикс, 60), Владислав Кабаев (Михайло Перович, 70), Максим Лунев (Владимир Белоцерковец, 42)

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Источник — ФК Заря

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