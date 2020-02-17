Десна разгромила Витебск в контрольном матче

Команда Александра Рябоконя одержала уверенную победу

  • 17.02.2020 20:35
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Десна разгромила Витебск в контрольном матче
© ФК Десна

Сегодня «Десна» провела очередной контрольный матч в процессе подготовки ко второй половине сезона. Подопечные Александра Рябоконя разгромили 13-ю команду чемпионата Беларуси – «Витебск».

«Десна» – «Витебск» – 4:0 (2:0)
Голы: Мостовой (27), Тотовицкий (31), Фаворов (72, 90)

«Десна»: Паст, Старенький (Фаворов, 46), Имереков (Западня, 80), Тамм (Ермаков, 71), Мостовой (Кузик, 46, Белич, 87), Домбровский (Гитченко, 75), Арвеладзе (Хлебас, 73), Картушов (Демьяненко, 80), Гуцуляк (Конопля, 71), Тотовицкий (Мочуляк, 80), Филиппов (Будковский, 73)

Ранее «Десна» в контрольном матче обыграла «Виборг».

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Источник — Sport.ua

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