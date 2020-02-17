Десна уверенно обыграла датский Виборг в контрольном матче

Команда Александра Рябоконя одержала третью победу кряду

  • 17.02.2020 04:18
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Десна уверенно обыграла датский Виборг в контрольном матче
© ФК Десна Чернигов

Черниговская «Десна» одержала очередную победу на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Александра Рябоконя обыграла датский «Виборг» со счетом 2:0.

Контрольный матч

«Десна» – «Виборг» (Дания) – 2:0
Голы: Калитвинцев, 44, Филиппов, 72

«Десна»: Литовка, Ермаков (Имереков, 78) Гитченко, Тамм (Белич, 46, Демьяненко, 84), Конопля (Старенький, 83), Мостовой (Кузик, 46), Калитвинцев (Мочуляк, 78), Фаворов (Домбровский, 46), Западня (Гуцуляк, 83), Хлебас (Арвеладзе, 71), Будковский (Филиппов, 71)

Отметим, что это третья победа кряду для «Десны». Ранее «северяне» оказались сильнее китайского «Чжэцзян Гринтаун» (3:2) и латвийской «Валмиеры» (1:0).

Следующий спарринг «Десна» проведет 17 февраля против белорусского «Витебска».

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Источник — Sport.ua

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