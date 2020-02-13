Гуцуляк принес Десне победу над латвийским клубом Валмиера

Единственный гол забил Алексей Гуцуляк на 61-й минуте матча

  • 13.02.2020 18:55
  • 956 просмотров
  • 2 комментария
Гуцуляк принес Десне победу над латвийским клубом Валмиера
© ФК Десна Чернигов

Сегодня, 13 февраля, черниговская «Десна» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником подопечных Александра Рябоконя была латвийская «Валмиера». Черниговская команда одержала победу со счетом 1:0 за счет гола Алексея Гуцуляка на 61-й минуте матча.

Это уже второй поединок команды за один день. Перед этим Десна обыграла китайский «Ханчжоу Гринтаун» в результативном матче со счетом 3:2.

Товарищеский матч

13 февраля, Турция

«Десна» (Украина) – «Валмиера» (Латвия) – 1:0

Гол: Гуцуляк, 61.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.02.2020 19:49
    0
    Марик и с горняк-спортом тоже интересно сыграли
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 19:29
    0
    всего 1-0, марик девять им забил.
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 13.02.2020 19:49
    0
    Марик и с горняк-спортом тоже интересно сыграли
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 13.02.2020 19:29
    0
    всего 1-0, марик девять им забил.
    Ссылка
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