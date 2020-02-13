Гуцуляк принес Десне победу над латвийским клубом Валмиера

Сегодня, 13 февраля, черниговская «Десна» провела очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником подопечных Александра Рябоконя была латвийская «Валмиера». Черниговская команда одержала победу со счетом 1:0 за счет гола Алексея Гуцуляка на 61-й минуте матча.
Это уже второй поединок команды за один день. Перед этим Десна обыграла китайский «Ханчжоу Гринтаун» в результативном матче со счетом 3:2.
Товарищеский матч
13 февраля, Турция
«Десна» (Украина) – «Валмиера» (Латвия) – 1:0
Гол: Гуцуляк, 61.
Источник — Sport.ua
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