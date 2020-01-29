Шахтер Донецк
0:1
Пролетер
29.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер впервые уступил на сборах в Турции

Сербский «Пролетер» сумел обыграть дончан в контрольном поединке

  • 29.01.2020 11:40
  • 3286 просмотров
  • 15 комментариев
Шахтер впервые уступил на сборах в Турции
© ФК Шахтер

Действующий чемпион Украины завершает первую часть зимних тренировочных сборов, которые дончане проводят за занятиями на полях турецкого Белека, в то время как контрольные поединки предпочитает проводить, преимущественно, в Анталье, на полях «Regnum Sports Center».

Свой третий по счету товарищеский матч донецкий «Шахтер» сыграл против соседей по городу своего прошлого спарринг-партнера, сербской «Войводины» из Нови-Сада, «Пролетера», который, в отличии от принципиального оппонента, в текущем розыгрыше сербского национального первенства ведет борьбу лишь в рамках второй половины турнирной таблицы.

Изначально, подопечные португальского специалиста не ставили в свое расписание эту встречу. Она появилась лишь с той точки зрения, что количество футболистов «Шахтера», которым в срочном порядке необходимо было получить игровую практику, оказалось слишком большим. Отсюда последовал и столь экспериментальный состав дончан в этой встрече. Очередной шанс показать себя получили Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев и, забегая на перед, скажем, что более атакующему футболисту из этой пары удалось произвести более приятное впечатление по ходу поединка.

«Горняки» атаковали очень сдержанно, хотя и сумели справиться с предложенным соперниками прессингом от стартовых минут. В продолжительном розыгрыше мяча совсем потерялась острота выпадов, однако банальное отсутствие слаженности в действиях сильно мешало «Шахтеру» подойти к чужим владениям. Вот и были заметны в первую очередь лишь индивидуальности. Тете взрывал фланг рывками и качественным дриблингом, но не имел успеха в завершении своих попыток. Пара в центре поля Бондаренко – Маркос Антонио сумела зацементировать свою зону с точки зрения обороны, однако не имела вектора в развитии наступлений.

Качественно работал Маркиньос Сиприано на своем фланге, хотя было заметно указание тренерского штаба сместить акцент на противоположную половину поля – уж слишком мало информации было получено об игре Кирюханцева после игры против «Войводины». Однако самым неприятным моментом стало повреждение у Сергея Кривцова, который завершил выступление еще до перерыва.

Вместо Кривцова в центр обороны был брошен Матвиенко, но уже в начале второй половины «Шахтер» умудрился пропустить совсем уж необязательный мяч в свои ворота. Никто не стал встречать рывок Радиновича с левого фланга в центральную зону перед штрафной, и серб достаточно уверенно пробивал в левый нижний угол ворот вышедшего во втором тайме на замену Трубина. Анатолий, хотя и видел полет мяча в полной мере, но не смог среагировать на угрозу.

Однако не в пропущенном голе состояла главная проблема дончан. Команда Каштру не смогла собраться с мыслями в атаке, и как итог, ворота «Пролетера» не были осаждены в достаточной степени. Ни Сикану, ни Фернандо, ни Дентиньо, так и не удалось создать что-то на острие нападения, от чего поражение было неизбежным. Да и «основу» Каштру решил приберечь. Возможно, до следующего утра, когда «Шахтеру» предстоит сыграть против чешского «Словацко» в еще более ранний временной слот – на 9:00 можно заводить будильники. А пока что, ближайший резерв дончан оказался неспособен обыграть даже команду из нижней части турнирной таблицы чемпионата Сербии.

Товарищеский матч.

Шахтер – Пролетер – 0:1

 Радинович, 50

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) – Сиприано, Муравский, Кривцов (Матвиенко, 45), Кирюханцев – Маркос Антонио, Бондаренко – Вакула (Мудрик, 46), Дентиньо, Тете – Сикан (Фернандо, 62).

Пролетер: Петрич – Кавчевич, Андреевич, Пинто, Танасин – Пеич, Йованович – Новакович, Радинович, Марьянович – Рушевич.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталия, Турция)

ШАХТЕР-ПРОЛЕТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 29.01.2020 12:46
    0
    dar veter, 29.01.2020 12:20
    Товарняк, он и в Африке товарняк. Тем более, что последовал и столь экспериментальный состав дончан в этой встрече.
    ну, и где Вы такой умный, обьективный и с аналитическим складом ума были пару дней назад, когда элита кротопомойки топталась по Динамо по поводу его результатов？
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 12:38
    +1
    AK_228, 29.01.2020 12:30
    все норм, не нойте, каждый год одно и тоже
    То понятно. Просто теперь понятно почему мудрыку стоит немного задуматься о своей игре.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 29.01.2020 12:30
    0
    все норм, не нойте, каждый год одно и тоже
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 12:28
    +1
    dar veter, 29.01.2020 12:20
    Товарняк, он и в Африке товарняк. Тем более, что последовал и столь экспериментальный состав дончан в этой встрече.
    Так глубина состава должна быть. В Упл прокатит. В остальном нет.
    Хотя увидим с Десной.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 29.01.2020 12:25
    0
    dar veter, 29.01.2020 12:22
    В что Кубок Галактики разыгрывался??? Перечитай. Незапланированная игра с целью дать побегать и скамейке.
    Не знаю , а когда ДК кому то в товарняке проигрывает - кубок Галактики разыгрываться ?
    Или чего вся эта боярышниковая гоп компания после такого сутками на ветках зависает со своими «аналитическими умозаключениями «?
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 29.01.2020 12:22
    -1
    jekаfunny, 29.01.2020 12:18
    И заметьте ни одного ВаДО , Предатора, Форевер янга и прочей шелупони , на ветке не замечено
    В что Кубок Галактики разыгрывался??? Перечитай. Незапланированная игра с целью дать побегать и скамейке.
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 29.01.2020 12:20
    -1
    Товарняк, он и в Африке товарняк. Тем более, что последовал и столь экспериментальный состав дончан в этой встрече.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 29.01.2020 12:18
    +5
    И заметьте ни одного ВаДО , Предатора, Форевер янга и прочей шелупони , на ветке не замечено
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 12:15
    +1
    Интересно будет наблюдать такой шахтер в Упл без мотивации
    Ссылка
    Evil
      Evil, 29.01.2020 12:11
    0
    Anna Remezovskaya, 29.01.2020 12:10
    Как же так, гранд наш и не смог?
    Ну не шмагла панимаеш
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 12:10
    +2
    Как же так, гранд наш и не смог?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 29.01.2020 12:07
    -2
    Такой супер зрелищной игры шахтера мы давно не видели - супер пасы, супер комбинации игроки уровень Месси
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 29.01.2020 12:02
    +1
    Шахтер – ПролетеЛ– 0:1
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 11:47
    +2
    К матчу с Бенфикой практически готовы.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 11:46
    +4
    Блин-футбольный карлик отодрал Шахтёр,такие команды нужно с хоккейным счётом обыгрывать-позор
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 29.01.2020 11:45
    0
    Мне кажется что молодежи стоит больше стараться и оправдовать дающие им шансы.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 29.01.2020 12:18
    +5
    И заметьте ни одного ВаДО , Предатора, Форевер янга и прочей шелупони , на ветке не замечено
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.01.2020 11:46
    +4
    Блин-футбольный карлик отодрал Шахтёр,такие команды нужно с хоккейным счётом обыгрывать-позор
    Ссылка
    Anna Remezovskaya
      Anna Remezovskaya, 29.01.2020 12:10
    +2
    Как же так, гранд наш и не смог?
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 29.01.2020 11:47
    +2
    К матчу с Бенфикой практически готовы.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 12:38
    +1
    AK_228, 29.01.2020 12:30
    все норм, не нойте, каждый год одно и тоже
    То понятно. Просто теперь понятно почему мудрыку стоит немного задуматься о своей игре.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 12:28
    +1
    dar veter, 29.01.2020 12:20
    Товарняк, он и в Африке товарняк. Тем более, что последовал и столь экспериментальный состав дончан в этой встрече.
    Так глубина состава должна быть. В Упл прокатит. В остальном нет.
    Хотя увидим с Десной.
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 12:15
    +1
    Интересно будет наблюдать такой шахтер в Упл без мотивации
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 29.01.2020 12:02
    +1
    Шахтер – ПролетеЛ– 0:1
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 29.01.2020 12:46
    0
    dar veter, 29.01.2020 12:20
    Товарняк, он и в Африке товарняк. Тем более, что последовал и столь экспериментальный состав дончан в этой встрече.
    ну, и где Вы такой умный, обьективный и с аналитическим складом ума были пару дней назад, когда элита кротопомойки топталась по Динамо по поводу его результатов？
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 29.01.2020 12:30
    0
    все норм, не нойте, каждый год одно и тоже
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 29.01.2020 12:25
    0
    dar veter, 29.01.2020 12:22
    В что Кубок Галактики разыгрывался??? Перечитай. Незапланированная игра с целью дать побегать и скамейке.
    Не знаю , а когда ДК кому то в товарняке проигрывает - кубок Галактики разыгрываться ?
    Или чего вся эта боярышниковая гоп компания после такого сутками на ветках зависает со своими «аналитическими умозаключениями «?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 29.01.2020 12:11
    0
    Anna Remezovskaya, 29.01.2020 12:10
    Как же так, гранд наш и не смог?
    Ну не шмагла панимаеш
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 29.01.2020 11:45
    0
    Мне кажется что молодежи стоит больше стараться и оправдовать дающие им шансы.
    Ссылка
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