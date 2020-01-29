Шахтер впервые уступил на сборах в Турции

Действующий чемпион Украины завершает первую часть зимних тренировочных сборов, которые дончане проводят за занятиями на полях турецкого Белека, в то время как контрольные поединки предпочитает проводить, преимущественно, в Анталье, на полях «Regnum Sports Center».

Свой третий по счету товарищеский матч донецкий «Шахтер» сыграл против соседей по городу своего прошлого спарринг-партнера, сербской «Войводины» из Нови-Сада, «Пролетера», который, в отличии от принципиального оппонента, в текущем розыгрыше сербского национального первенства ведет борьбу лишь в рамках второй половины турнирной таблицы.

Изначально, подопечные португальского специалиста не ставили в свое расписание эту встречу. Она появилась лишь с той точки зрения, что количество футболистов «Шахтера», которым в срочном порядке необходимо было получить игровую практику, оказалось слишком большим. Отсюда последовал и столь экспериментальный состав дончан в этой встрече. Очередной шанс показать себя получили Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев и, забегая на перед, скажем, что более атакующему футболисту из этой пары удалось произвести более приятное впечатление по ходу поединка.

«Горняки» атаковали очень сдержанно, хотя и сумели справиться с предложенным соперниками прессингом от стартовых минут. В продолжительном розыгрыше мяча совсем потерялась острота выпадов, однако банальное отсутствие слаженности в действиях сильно мешало «Шахтеру» подойти к чужим владениям. Вот и были заметны в первую очередь лишь индивидуальности. Тете взрывал фланг рывками и качественным дриблингом, но не имел успеха в завершении своих попыток. Пара в центре поля Бондаренко – Маркос Антонио сумела зацементировать свою зону с точки зрения обороны, однако не имела вектора в развитии наступлений.

Качественно работал Маркиньос Сиприано на своем фланге, хотя было заметно указание тренерского штаба сместить акцент на противоположную половину поля – уж слишком мало информации было получено об игре Кирюханцева после игры против «Войводины». Однако самым неприятным моментом стало повреждение у Сергея Кривцова, который завершил выступление еще до перерыва.

Вместо Кривцова в центр обороны был брошен Матвиенко, но уже в начале второй половины «Шахтер» умудрился пропустить совсем уж необязательный мяч в свои ворота. Никто не стал встречать рывок Радиновича с левого фланга в центральную зону перед штрафной, и серб достаточно уверенно пробивал в левый нижний угол ворот вышедшего во втором тайме на замену Трубина. Анатолий, хотя и видел полет мяча в полной мере, но не смог среагировать на угрозу.

Однако не в пропущенном голе состояла главная проблема дончан. Команда Каштру не смогла собраться с мыслями в атаке, и как итог, ворота «Пролетера» не были осаждены в достаточной степени. Ни Сикану, ни Фернандо, ни Дентиньо, так и не удалось создать что-то на острие нападения, от чего поражение было неизбежным. Да и «основу» Каштру решил приберечь. Возможно, до следующего утра, когда «Шахтеру» предстоит сыграть против чешского «Словацко» в еще более ранний временной слот – на 9:00 можно заводить будильники. А пока что, ближайший резерв дончан оказался неспособен обыграть даже команду из нижней части турнирной таблицы чемпионата Сербии.

Товарищеский матч.



Шахтер – Пролетер – 0:1



Радинович, 50



Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) – Сиприано, Муравский, Кривцов (Матвиенко, 45), Кирюханцев – Маркос Антонио, Бондаренко – Вакула (Мудрик, 46), Дентиньо, Тете – Сикан (Фернандо, 62).

Пролетер: Петрич – Кавчевич, Андреевич, Пинто, Танасин – Пеич, Йованович – Новакович, Радинович, Марьянович – Рушевич.



Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталия, Турция)

ШАХТЕР-ПРОЛЕТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 13°C