Шахтер – Пролетер – 0:1. Видео гола и обзор матча

29 января в Турции состоялся товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» проиграл клубу «Пролетер» из Сербии со счетом 0:1.
Смотрите видео гола и обзор матча.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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— Это правда, что час назад сгорело ваше главное здание?
— Да, правда.
Через пять минут:
— Это правда, что ваше главное здание уже полностью сгорело?
— Сгорело, мы же вам уже сказали.
Через пять минут опять звонит:
— Говорит Рабинович. Правда, что сгорело ваше…
Дежурный:
— Что вы все звоните?! Я же вам уже сказал что сгорело!
— А может, мне это приятно слышать…
— Это правда, что час назад сгорело ваше главное здание?
— Да, правда.
Через пять минут:
— Это правда, что ваше главное здание уже полностью сгорело?
— Сгорело, мы же вам уже сказали.
Через пять минут опять звонит:
— Говорит Рабинович. Правда, что сгорело ваше…
Дежурный:
— Что вы все звоните?! Я же вам уже сказал что сгорело!
— А может, мне это приятно слышать…
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