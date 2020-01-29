Шахтер Донецк
0:1
Пролетер
29.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Пролетер – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «горняков» в Турции

  • 29.01.2020 12:59
  • 1429 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер – Пролетер – 0:1. Видео гола и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

29 января в Турции состоялся товарищеский матч, в котором донецкий «Шахтер» проиграл клубу «Пролетер» из Сербии со счетом 0:1.

Смотрите видео гола и обзор матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kruch_
      kruch_, 29.01.2020 14:08
    +1
    Чувак два раз успел и на мяч и на ворота посмотреть
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 29.01.2020 13:56
    +1
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 13:52
    Причём тут твои анекдотики и футбол? Даже читать не стал
    При тому, що новину з Туреччини людям цікаво прослухати не раз.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 13:52
    -2
    Віталій Дубенський, 29.01.2020 13:48
    Рабинович звонит в КГБ:
    — Это правда, что час назад сгорело ваше глав­ное здание?
    — Да, правда.
    Через пять минут:
    — Это правда, что ваше главное здание уже пол­ностью сгорело?
    — Сгорело, мы же вам уже сказали.
    Через пять минут опять звонит:
    — Говорит Рабинович. Правда, что сгорело ваше…
    Дежурный:
    — Что вы все звоните?! Я же вам уже сказал что сгорело!
    — А может, мне это приятно слышать…
    Причём тут твои анекдотики и футбол? Даже читать не стал
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 29.01.2020 13:48
    -1
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 13:34
    У динамовских глоров сегодня праздник
    Рабинович звонит в КГБ:
    — Это правда, что час назад сгорело ваше глав­ное здание?
    — Да, правда.
    Через пять минут:
    — Это правда, что ваше главное здание уже пол­ностью сгорело?
    — Сгорело, мы же вам уже сказали.
    Через пять минут опять звонит:
    — Говорит Рабинович. Правда, что сгорело ваше…
    Дежурный:
    — Что вы все звоните?! Я же вам уже сказал что сгорело!
    — А может, мне это приятно слышать…
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 13:34
    -1
    У динамовских глоров сегодня праздник
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 29.01.2020 13:20
    +2
    пролєтєл шахтьор
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 29.01.2020 13:20
    +2
    пролєтєл шахтьор
    Ссылка
    kruch_
      kruch_, 29.01.2020 14:08
    +1
    Чувак два раз успел и на мяч и на ворота посмотреть
    Ссылка
    Віталій Дубенський
      Віталій Дубенський, 29.01.2020 13:56
    +1
    kina_ne_bydet, 29.01.2020 13:52
    Причём тут твои анекдотики и футбол? Даже читать не стал
    При тому, що новину з Туреччини людям цікаво прослухати не раз.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности