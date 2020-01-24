Мариуполь не смог обыграть Динамо-Брест с Милевским и Хачериди

Команда Александра Бабича сыграла второй матч на сборе в Турции

  • 24.01.2020 18:15
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Мариуполь не смог обыграть Динамо-Брест с Милевским и Хачериди
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

«Мариуполь» сыграл второй контрольный матч на сборе в Турции. Соперником команды Александра Бабича стал чемпион Беларуси – «Динамо-Брест», за который сыграли сразу трое украинцев – Хачериди, Нойок и Милевский. Последний отличился голом в конце первого тайма.

В составе «Мариуполя» отличились Кулаков и Библик.

Контрольный матч

«Мариуполь» - «Динамо-Брест» - 2:2
Голы: Кулаков, 21. Библик, 57 – Милевский, 41. Кривец, 49.

«Мариуполь»: 1-й тайм: Гальчук, Тищенко, Яворский, Ал.Быков, Путря, Петерман, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков, Кащук; 2-й тайм - Гальчук, Тищенко, Сагуткин, Чоботенко, Корниенко, Мишнев, Чех, Полегенько, Байдал, Библик (Кожевников, 78), Дудик (Бондарь, 78).

Напомним, что в первом поединке «Мариуполь» также сыграл вничью – с «Кызылжаром».

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Источник — Sport.ua

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