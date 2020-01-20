Мариуполь сыграл вничью с Кызылжаром в контрольном матче

«Мариуполь» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Александра Бабича сыграла вничью с казахстанским «Кызылжаром» со счетом 1:1.
Контрольный матч
«Мариуполь» – «Кызылжар» – 1:1
Голы: Байдал, 37 (1:1). ?, 39 (1:1).
«Мариуполь» 1-й тайм: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Сагуткин, Тищенко, Корниенко, Чех, Мишнев, Байдал, Чурко, Дудик
2-й тайм: Поспелов, Путря, Дава, Яворский, Быков, Горбунов, Петерман, Федорчук, Топалов, Кулаков (Бондарь, 76), Библик (Кожевников, 76)
Напомним, следующий спарринг «Мариуполь» проведет 24 января против белорусского «Динамо-Брест».
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Источник — Sport.ua
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