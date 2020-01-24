Милевский забил Мариуполю в контрольном матче

В эти минуты «Мариуполь» проводит контрольный матч против «Динамо» Брест. После первого тайма счет ничейный – 1:1.
На 36-й минуте счет сравнял украинский форвард чемпионов Беларуси Артем Милевский.
В составе «Мариуполя» счет на 22-й минуте счет в матче ударом с пенальти открыл Андрей Кулаков.
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Источник — Sport.ua
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