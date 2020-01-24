Милевский забил Мариуполю в контрольном матче

Форвард «Динамо» Брест сравнял счет в матче

  • 24.01.2020 17:14
  • 2291 просмотр
  • 7 комментариев
Милевский забил Мариуполю в контрольном матче
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

В эти минуты «Мариуполь» проводит контрольный матч против «Динамо» Брест. После первого тайма счет ничейный – 1:1.

На 36-й минуте счет сравнял украинский форвард чемпионов Беларуси Артем Милевский.

В составе «Мариуполя» счет на 22-й минуте счет в матче ударом с пенальти открыл Андрей Кулаков.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 17:53
    -1
    DICTATOR_UA , 24.01.2020 17:46
    Міля забив самому Маріуполю. срочно в збірну
    Шева решает, кого вызывать. Я всего навсего предположил, что он может задуматься о вызове Милевского
    Ссылка
    ternow
      ternow, 24.01.2020 17:46
    0
    Trasher311987, 24.01.2020 17:38
    Красава.
    Мастерство не пропьёшь и в 40 лет)))
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 24.01.2020 17:46
    0
    УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 17:20
    Шева может всерьез задуматься о приглашении Милевского в сборную Украины, если Яремчук не восстановится к Евро 2020
    Міля забив самому Маріуполю. срочно в збірну
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 17:38
    +1
    Красава.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 17:21
    +3
    serg, 24.01.2020 17:17
    эх, жаль, что Брест с киевским Динамо не играет. Миля на кураже три мяча положил бы Ладно, посмотрим сколько Хайдук наклепает вечно голубым
    27 января играют
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 17:20
    0
    Шева может всерьез задуматься о приглашении Милевского в сборную Украины, если Яремчук не восстановится к Евро 2020
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 24.01.2020 17:17
    -3
    эх, жаль, что Брест с киевским Динамо не играет. Миля на кураже три мяча положил бы Ладно, посмотрим сколько Хайдук наклепает вечно голубым
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 17:21
    +3
    serg, 24.01.2020 17:17
    эх, жаль, что Брест с киевским Динамо не играет. Миля на кураже три мяча положил бы Ладно, посмотрим сколько Хайдук наклепает вечно голубым
    27 января играют
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.01.2020 17:38
    +1
    Красава.
    Ссылка
    ternow
      ternow, 24.01.2020 17:46
    0
    Trasher311987, 24.01.2020 17:38
    Красава.
    Мастерство не пропьёшь и в 40 лет)))
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 24.01.2020 17:46
    0
    УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 17:20
    Шева может всерьез задуматься о приглашении Милевского в сборную Украины, если Яремчук не восстановится к Евро 2020
    Міля забив самому Маріуполю. срочно в збірну
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 24.01.2020 17:20
    0
    Шева может всерьез задуматься о приглашении Милевского в сборную Украины, если Яремчук не восстановится к Евро 2020
    Ссылка
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