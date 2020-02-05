Львов проиграл сербскому Графичару в спарринге

Сегодня, 5 февраля, ПФК «Львов» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Егише Меликяна уступила сербскому «Графичару» со счетом 0:2.
Контрольные матчи УПЛ
ПФК «Львов» – «Графичар» – 0:2
Следующий спарринг ПФК «Львов» проведет 9 февраля против клуба «Мура Мурска-Собота» из Словении.
Ранее сообщалось, что Меликян недоволен усилением «Львова» в январе.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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