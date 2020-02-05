Львов проиграл сербскому Графичару в спарринге

Команда Егише Меликяна пропустила два безответных мяча

  • 05.02.2020 19:38
  • 326 просмотров
  • 1 комментарий
Львов проиграл сербскому Графичару в спарринге
© ФК Львов

Сегодня, 5 февраля, ПФК «Львов» провел второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Егише Меликяна уступила сербскому «Графичару» со счетом 0:2.

Контрольные матчи УПЛ

ПФК «Львов» – «Графичар» – 0:2

Следующий спарринг ПФК «Львов» проведет 9 февраля против клуба «Мура Мурска-Собота» из Словении.

Ранее сообщалось, что Меликян недоволен усилением «Львова» в январе.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 19:54
    0
    Интересно придет ли главный Фекальный фанат прокомментировать влет клубу 2 сербской лиги.... Он так радовался несчастьям Карпат....
    Поверь вы вместе исчезните с карты если дойдет до этого
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 19:54
    0
    Интересно придет ли главный Фекальный фанат прокомментировать влет клубу 2 сербской лиги.... Он так радовался несчастьям Карпат....
    Поверь вы вместе исчезните с карты если дойдет до этого
    Ссылка
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