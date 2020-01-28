Меликян недоволен усилением Львова в январе

Наставник «Львова» Егише Меликян – о подготовке ко второй половине сезона

  • 28.01.2020 19:42
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Меликян недоволен усилением Львова в январе
© Укринформ. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян рассказал о подготовке команд ко второй половине сезона:

«Не получилось то усиление, как мы хотели, в это трансферное окно. Но я не считаю, что у нас есть проблемы. Хотели усилиться, но если не получилось – будем бороться с нашими бойцами.

Я надеялся, что будет несколько игроков усиления, но не получилось. При этом не меняем задачу, просто будем выходить и в каждом матче бороться за очки. Покажем, на что мы способны. Усиление было важно, но сейчас нужно просто настраиваться на каждый матч и брать очки.

Есть плюсы и минусы. Команда уже понимает систему и модель игры. У нас не будет сложностей с адаптацией. Но новые игроки были нужны в первую очередь для создания конкуренции, чтобы остальные понимали, что есть конкуренция. Нужно иметь длинную скамейку.

Нам не нужно менять систему, а добавить другую модель игры. У меня не было времени во время чемпионата много работать над тактикой. У нас было направление, мы держим его и добавляем много нюансов по тактике».

Вчера «Львов» подписал французского защитника Бопесу.

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Источник — ТК Футбол

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