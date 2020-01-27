ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал французского защитника

Контракт с Бопесу оформлен на 2 года

  • 27.01.2020 09:25
  • 1287 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал французского защитника
© pfclviv.com

ФК «Львов» объявил о подписании контракта с французским защитником Жоэлем Бопесу.

25-летний игрок получил договор на 2 года. Выступает на позиции левого защитника, а ранее играл за низшелиговые французские клубы, а также «Скопье», «Работнички» и «Ригу».

Ранее клуб подписал вратаря Германа Пенькова.

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Источник — ФК Львов

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13_pidor
      Forever_young_13_pidor, 27.01.2020 09:48
    -2
    Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 09:31
    ну так и львов мертвяк, пока всё логично в его карьере.
    та не, то он загорел когда сидел на пальме
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 09:31
    0
    axylinam, 27.01.2020 09:28
    25 лет,выступал за мёртвые клубы-очередной мертвяк
    ну так и львов мертвяк, пока всё логично в его карьере.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 09:31
    -1
    украина ещё пока не доросла до светлокожих французов
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 09:28
    0
    25 лет,выступал за мёртвые клубы-очередной мертвяк
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 09:31
    0
    axylinam, 27.01.2020 09:28
    25 лет,выступал за мёртвые клубы-очередной мертвяк
    ну так и львов мертвяк, пока всё логично в его карьере.
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 27.01.2020 09:28
    0
    25 лет,выступал за мёртвые клубы-очередной мертвяк
    Ссылка
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