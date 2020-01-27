ОФИЦИАЛЬНО. ФК Львов подписал французского защитника

ФК «Львов» объявил о подписании контракта с французским защитником Жоэлем Бопесу.
25-летний игрок получил договор на 2 года. Выступает на позиции левого защитника, а ранее играл за низшелиговые французские клубы, а также «Скопье», «Работнички» и «Ригу».
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Источник — ФК Львов
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