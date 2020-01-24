ОФИЦИАЛЬНО: Львов подписал контракт с Пеньковым

Футбольный клуб «Львов» подписал контракт с 25-летним украинским голкипером Германом Пеньковым.
Детали сделки не разглашаются.
На протяжении карьеры Пеньков также выступал за донецкий «Металлург», каменскую «Сталь» и «Карпаты». Последним клубом футболиста был донецкий «Олимпик», цвета которого Пеньков защищал с лета 2019-го года.
В текущем сезоне Пеньков провел 4 матча в УПЛ, где пропустил 8 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ориентировочная стоимость вратаря оценивается в €200 тысяч.
Источник — ФК Львов
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