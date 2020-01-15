Луганская Заря проведет 7 товарищеских матчей в Турции

22 января подопечные Виктора Скрипника сыграют сразу два поединка

  • 15.01.2020 21:55
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Луганская Заря проведет 7 товарищеских матчей в Турции
© ФК Заря Луганск
Руководство луганской «Зари» определилось с соперниками на зимних тренировочных сборах, которые пройдут в Турции.
 
Подготовка команды Виктора Скрипника будет состоять из двух этапов. Первый тренировочный сбор луганский клуб проведет с 19 по 30 января, а второй – со 2 по 15 февраля. Во время зимних сборов «Заря» проведет 7 товарищеских матчей.
 
22 января подопечные Скрипника сыграют сразу два матча. Утром соперником будет боснийский «Челик», а вечером – польский «Лодзь». Также противниками Зари станут польский «Пяст» (25 января), сербский «Вождовац» (29 января), казахский «Ордабасы» (6 февраля), боснийский «Железничар» (10 февраля) и белорусское «Торпедо-БелАЗ» (14 февраля).
 
Заря находится на 3-м месте сезона УПЛ. Первый официальный матч 2020 года Заря сыграет 22 февраля против команды «Мариуполь».
 
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Источник — ФК Заря

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