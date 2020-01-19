Донецкий «Олимпик» в товарищеском матче уверенно обыграл азербайджанский «Сабаил» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — Sport.ua
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