Олимпик добыл уверенную победу в контрольном матче

«Олимпик» провел второй матч на сборе в Турции. Команда Висенте Гомеса обыграла «Сабаил» с результатом 3:1.
В составе украинской команде отметим гол Дениса Баланюка, который находится на просмотре.
У соперника забил известный хавбек Майкл Эссьен. В составе «Сабаила» выступает украинский кипер Александр Рыбка.
Сабаил (Баку, Азербайджан) – Олимпик (Донецк, Украина) – 1:3
Голы: Эссьен 68 - Шахаб 27, Балашов 30, Баланюк 75
Олимпик (первый тайм): Альими - Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб
Олимпик (второй тайм): Чекотун - Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзе, Дегтярев, Баланюк
Источник — ФК Олимпик Донецк
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