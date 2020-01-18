Олимпик добыл уверенную победу в контрольном матче

«Олимпик» провел второй матч на сборе в Турции. Команда Висенте Гомеса обыграла «Сабаил» с результатом 3:1.

В составе украинской команде отметим гол Дениса Баланюка, который находится на просмотре.

У соперника забил известный хавбек Майкл Эссьен. В составе «Сабаила» выступает украинский кипер Александр Рыбка.

Сабаил (Баку, Азербайджан) – Олимпик (Донецк, Украина) – 1:3

Голы: Эссьен 68 - Шахаб 27, Балашов 30, Баланюк 75



Олимпик (первый тайм): Альими - Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб



Олимпик (второй тайм): Чекотун - Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзе, Дегтярев, Баланюк