Олимпик добыл уверенную победу в контрольном матче

Команда выиграла 3:1

  • 18.01.2020 23:12
  • 701 просмотр
  • 1 комментарий
Олимпик добыл уверенную победу в контрольном матче
© olimpik.com.ua

«Олимпик» провел второй матч на сборе в Турции. Команда Висенте Гомеса обыграла «Сабаил» с результатом 3:1.

В составе украинской команде отметим гол Дениса Баланюка, который находится на просмотре.

У соперника забил известный хавбек Майкл Эссьен. В составе «Сабаила» выступает украинский кипер Александр Рыбка.

Сабаил (Баку, Азербайджан) – Олимпик (Донецк, Украина) – 1:3
Голы: Эссьен 68 - Шахаб 27, Балашов 30, Баланюк 75

Олимпик (первый тайм): Альими - Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб

Олимпик (второй тайм): Чекотун - Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзе, Дегтярев, Баланюк

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.01.2020 23:20
    0
    пока нормально-у олимпийцев остались шансы обогнать Мариуполь и можно бороться
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.01.2020 23:20
    0
    пока нормально-у олимпийцев остались шансы обогнать Мариуполь и можно бороться
    Ссылка
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