Колос – Ансан Гринерс – 4:2. Видео голов и обзор матча

«Колос» из Ковалевки в контрольном матче в рамках первого учебно-тренировочного сбора в Турции обыграл южнокорейский «Ансан Гринерс» со счетом 4:2.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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