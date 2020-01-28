Колос за день одержал две победы над клубами из Южной Кореи и Австрии

28 января украинский клуб «Колос» из Ковалевки провел два товарищеских матча в рамках подготовки ко второй части сезона на первом турецком сборе в Сиде.
Сначала был обыгран клуб из Южной Кореи (4:2), а затем подопечные Руслана Костышина смогли добыть победу в два мяча над австрийской командой «Штайр».
Товарищеский матч
«Колос» (Ковалевка) – «Ансан Гринерс» (Ансан, Южная Корея) – 4:2
Голы: Антюх (18), (40), (59), Волков (43) – ? (40), ? (45).
28 января. 10:00. Белек. Комплекс «Limak Atlantis».
«Колос»: Волынец, Соловейчикс, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, ИНП, Сорокин, Морозко, Волков (Бондаренко), Антюх (Ореховский).
«Колос» (Ковалевка) – «Форвертс» (Штейр, Австрия) – 2:0
Голы: Ильин (45), Антюх (77).
28 января. 15:30. Белек. Комплекс «Limak Atlantis».
«Колос»: Яшков, Зозуля, Гавриш, ИНП, Черноморец, Богданов (ИНП), Ореховский, Смирный, Ильин, Волков (Морозко), Бондаренко (Антюх).
Источник — ФК Колос Ковалевка
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