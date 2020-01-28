Колос за день одержал две победы над клубами из Южной Кореи и Австрии

Подопечные Руслана Костышина удачно выступают на первом турецком сборе

  • 28.01.2020 21:32
  • 1100 просмотров
  • 1 комментарий
Колос за день одержал две победы над клубами из Южной Кореи и Австрии
© ФК Колос Ковалевка

28 января украинский клуб «Колос» из Ковалевки провел два товарищеских матча в рамках подготовки ко второй части сезона на первом турецком сборе в Сиде.

Сначала был обыгран клуб из Южной Кореи (4:2), а затем подопечные Руслана Костышина смогли добыть победу в два мяча над австрийской командой «Штайр». 

Товарищеский матч

«Колос» (Ковалевка)  «Ансан Гринерс» (Ансан, Южная Корея) 4:2

Голы: Антюх (18), (40), (59), Волков (43) – ? (40), ? (45).

28 января. 10:00. Белек. Комплекс «Limak Atlantis».

«Колос»: Волынец, Соловейчикс, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, ИНП, Сорокин, Морозко, Волков (Бондаренко), Антюх (Ореховский).

«Колос» (Ковалевка)  «Форвертс» (Штейр, Австрия)  2:0 

Голы: Ильин (45), Антюх (77).

28 января. 15:30. Белек. Комплекс «Limak Atlantis».

«Колос»: Яшков, Зозуля, Гавриш, ИНП, Черноморец, Богданов (ИНП), Ореховский, Смирный, Ильин, Волков (Морозко), Бондаренко (Антюх).

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(2 голоса)

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Комментарии
    Trollface
      Trollface, 28.01.2020 22:35
    0
    Колос явный фаворит. Хороший результат
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    Trollface
      Trollface, 28.01.2020 22:35
    0
    Колос явный фаворит. Хороший результат
    Ссылка
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