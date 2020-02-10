Мариуполь выиграл у Черноморца в спарринге

«Мариуполь» провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником команды Александра Бабича стал одесский «Черноморец», выступающий в Первой лиге. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу приазовцев.
Контрольный матч
«Мариуполь» – «Черноморец» – 2:1
Голы: Чоботенко (24) 1:0; Норенков (76) 1:1; Горбунов (84) 2:1;
Следующий спарринг «Мариуполь» проведет 13 февраля против грузинского «Локомотива» из Тбилиси.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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