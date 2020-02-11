«Мариуполь» обыграл одесский «Черноморец» (2:1) в товарищеском поединке, который состоялся в рамках учебно-тренировочных сборов украинских клубов в Турции.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мариуполь» — «Черноморец» — 2:1
Голы: Чоботенко, 24, Горбунов, 84 — Норенков, 76
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Источник — ФК Черноморец
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