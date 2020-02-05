Динамо начало вторую часть сборов с разгрома Олимпии

Украинские футбольные клубы продолжают вовсю готовиться к продолжению сезона, проводя зимнюю паузу в розыгрыше Премьер-лиги за процессом восстановления функциональных возможностей. Вице-чемпион страны, киевское «Динамо», уже пошел на второй круг тренировок, вновь вернувшись в турецкий Белек после непродолжительных каникул в столице Украины.

Тренерскому штабу «бело-синих», который возглавляет Алексей Михайличенко, выделено не так уж много времени на подведение окончательной черты под их работой за прошедшее от начала года время, так что киевляне не стали затягивать с проведением контрольных встреч. В целом, во второй части сборов «Динамо» будет ожидать сразу шесть поединков, а начинать вице-чемпиону пришлось с противостояния текущему лидеру Словенской Первой лиги – «Олимпии» из города Люблин.

На отчетный поединок Алексей Михайличенко в уже привычном стиле бросил основную обойму исполнителей, которая слегка была разбавлена новыми связками. Место в центре защиты было отведено под взаимодействие Дениса Попова и Мохаммеда Кадири, каждому из которых по разу пришлось останавливать угрозу со стороны соперников в первом тайме. В линии полузащиты порцию игрового времени получили Вербич и Дуэлунд, чья связка на левом фланге фактически создавала весь объем угрозы для обороны соперников. А в нападении был делегирован испанец Фран Соль.

Попытка сыграть за счет габаритов Соля при передачах верхом в переднюю линию быстро потерпела неудачу – соперник ровно таким же образом планировал строить свои наступления, так что не увидел перед собой никаких неожиданностей. Пришлось киевлянам играть через быстрый пас низом. К счастью, и состав позволял Михайличенко перестроить модель наступления, и низкий темп поединка этому только способствовал.

Еще до перерыва «Динамо» удалось дважды отличиться в чужих воротах. На 10-й минуте встречи «бело-синим» помог случай – Бульяский из центра штрафной таки смог затолкать мяч в левый нижний угол через группу защитников на пути к цели. Чуть позже, в середине первого тайма, Вербич в хоккейном стиле отправил мяч под дальнюю штангу, получив разрезающую передачу от Сидорчука на левый фланг чужой штрафной.

«Олимпия» не особо сопротивлялась такому сценарию развития событий, а их тактика верховых передач на большие расстояния в надежде на цепкого форварда Вукушича не приносила должного результата. Не поменялся подход словенской команды и во второй половине, так что «Динамо» продолжало уверенно вести ход поединка даже в те минуты, когда его футболисты не имели мяча в ногах.

Алексей Михайличенко не стал разительно менять состав в перерыве, ограничившись заменой Соля на Русина в передней линии, а также поставив в «рамку» Дениса Бойко вместо Георгия Бущана. Бойко принял участие в двух опасных для его владений эпизодах за отведенные 45 минут, так что в совокупном объеме его вклад в победу можно считать большим, нежели в Бущана.

Впрочем, «Динамо» не имело необходимости оглядываться на свои ворота. Назарий Русин воспользовался ошибкой голкипера Орбанича во время выноса мяча из штрафной, удачно подставил корпус под передачу соперника, после чего рикошет отправил мяч в пустые ворота.

Блестящий удар со штрафного в исполнении Карлоса Де Пены в левую девятку, который вышел во второй группе игроков «Динамо», довел преимущество киевлян до крупного. И уже непосредственно перед финальным свистком, Романчуку удалось с линии вратарской расстрелять ворота соперников, которые окончательно потеряли концентрацию.

Следующий контрольные поединок киевского «Динамо» не заставит себя долго ждать. Подопечные Алексея Михайличенко проведут встречу с норвежским футбольным клубом «Стрёмсгодсет» 6 февраля 2020-го года, начало в 16:00.

Товарищеский матч.



Динамо – Олимпия – 5:0



Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90



Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Миколенко (Пиварич, 67), Кадири (Сирота, 67), Попов (Романчук, 67), Кендзера (Мащенко, 67) – Сидорчук (Шапаренко, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Вербич (Де Пена, 67), Дуэлунд (Караваев, 67), Буяльский (Сухорчуко, 67) – Соль (Русин, 46).

Олимпия: Орбанич – Боаки, Баньяк, Гажич, Юрчевич, Томич (Жусие, 63), Путинчанин, Валенчич, Менало, Савич, Вукушич.



Стадион: «Bellis Hotel» (Белек, Турция)

ДИНАМО-ОЛИМПИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 16°C