Динамо Киев
5:0
Олимпия Любляна
05.02.2020, FT

Динамо начало вторую часть сборов с разгрома Олимпии

Подопечные Михайличенко вдоволь покуражились над допускавшим ошибки соперником

  • 05.02.2020 18:56
  • 3396 просмотров
  • 58 комментариев
Динамо начало вторую часть сборов с разгрома Олимпии
© ФК Динамо Киев

Украинские футбольные клубы продолжают вовсю готовиться к продолжению сезона, проводя зимнюю паузу в розыгрыше Премьер-лиги за процессом восстановления функциональных возможностей. Вице-чемпион страны, киевское «Динамо», уже пошел на второй круг тренировок, вновь вернувшись в турецкий Белек после непродолжительных каникул в столице Украины.

Тренерскому штабу «бело-синих», который возглавляет Алексей Михайличенко, выделено не так уж много времени на подведение окончательной черты под их работой за прошедшее от начала года время, так что киевляне не стали затягивать с проведением контрольных встреч. В целом, во второй части сборов «Динамо» будет ожидать сразу шесть поединков, а начинать вице-чемпиону пришлось с противостояния текущему лидеру Словенской Первой лиги – «Олимпии» из города Люблин.

На отчетный поединок Алексей Михайличенко в уже привычном стиле бросил основную обойму исполнителей, которая слегка была разбавлена новыми связками. Место в центре защиты было отведено под взаимодействие Дениса Попова и Мохаммеда Кадири, каждому из которых по разу пришлось останавливать угрозу со стороны соперников в первом тайме. В линии полузащиты порцию игрового времени получили Вербич и Дуэлунд, чья связка на левом фланге фактически создавала весь объем угрозы для обороны соперников. А в нападении был делегирован испанец Фран Соль.

Попытка сыграть за счет габаритов Соля при передачах верхом в переднюю линию быстро потерпела неудачу – соперник ровно таким же образом планировал строить свои наступления, так что не увидел перед собой никаких неожиданностей. Пришлось киевлянам играть через быстрый пас низом. К счастью, и состав позволял Михайличенко перестроить модель наступления, и низкий темп поединка этому только способствовал.

Еще до перерыва «Динамо» удалось дважды отличиться в чужих воротах. На 10-й минуте встречи «бело-синим» помог случай – Бульяский из центра штрафной таки смог затолкать мяч в левый нижний угол через группу защитников на пути к цели. Чуть позже, в середине первого тайма, Вербич в хоккейном стиле отправил мяч под дальнюю штангу, получив разрезающую передачу от Сидорчука на левый фланг чужой штрафной.

«Олимпия» не особо сопротивлялась такому сценарию развития событий, а их тактика верховых передач на большие расстояния в надежде на цепкого форварда Вукушича не приносила должного результата. Не поменялся подход словенской команды и во второй половине, так что «Динамо» продолжало уверенно вести ход поединка даже в те минуты, когда его футболисты не имели мяча в ногах.

Алексей Михайличенко не стал разительно менять состав в перерыве, ограничившись заменой Соля на Русина в передней линии, а также поставив в «рамку» Дениса Бойко вместо Георгия Бущана. Бойко принял участие в двух опасных для его владений эпизодах за отведенные 45 минут, так что в совокупном объеме его вклад в победу можно считать большим, нежели в Бущана.

Впрочем, «Динамо» не имело необходимости оглядываться на свои ворота. Назарий Русин воспользовался ошибкой голкипера Орбанича во время выноса мяча из штрафной, удачно подставил корпус под передачу соперника, после чего рикошет отправил мяч в пустые ворота.

Блестящий удар со штрафного в исполнении Карлоса Де Пены в левую девятку, который вышел во второй группе игроков «Динамо», довел преимущество киевлян до крупного. И уже непосредственно перед финальным свистком, Романчуку удалось с линии вратарской расстрелять ворота соперников, которые окончательно потеряли концентрацию.

Следующий контрольные поединок киевского «Динамо» не заставит себя долго ждать. Подопечные Алексея Михайличенко проведут встречу с норвежским футбольным клубом «Стрёмсгодсет» 6 февраля 2020-го года, начало в 16:00.

Товарищеский матч.

Динамо – Олимпия – 5:0

Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Миколенко (Пиварич, 67), Кадири (Сирота, 67), Попов (Романчук, 67), Кендзера (Мащенко, 67) – Сидорчук (Шапаренко, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Вербич (Де Пена, 67), Дуэлунд (Караваев, 67), Буяльский (Сухорчуко, 67) – Соль (Русин, 46).

Олимпия: Орбанич – Боаки, Баньяк, Гажич, Юрчевич, Томич (Жусие, 63), Путинчанин, Валенчич, Менало, Савич, Вукушич.

Стадион: «Bellis Hotel» (Белек, Турция)

ДИНАМО-ОЛИМПИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 05.02.2020 20:06
    0
    Ну теперь посмотрим как землеройки ордловские, в субботу, с этой же командой сыграют..... без купленных судей
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 20:05
    -2
    jekаfunny, 05.02.2020 20:04
    Смешно что ты мне это пишешь из под стенки харьковского вокзала
    Тебе лучше знать. Ты там постоянно трешься. Это твое место работы.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 20:04
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 20:02
    Не трогай и тебя не тронут.
    лядством занимаешься? Занимайся с себе подобными.
    Смешно что ты мне это пишешь из под стенки харьковского вокзала
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 20:03
    +1
    jekаfunny, 05.02.2020 20:00
    Ну он наконец то признал , что имеет два класса церковно - приходской школы , и другие люди образование и умнее его ....
    Ну а его нравственные стереотипы , чем он там гордится - меня мало волнуют
    *образованее
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 20:02
    -3
    jekаfunny, 05.02.2020 19:59
    Какая воинствующая лаптя !!!
    Не трогай и тебя не тронут.
    лядством занимаешься? Занимайся с себе подобными.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 20:00
    +1
    gnt32, 05.02.2020 19:53
    имеется ввиду"И горжусь что мало знаю"про первые умные слова?
    Ну он наконец то признал , что имеет два класса церковно - приходской школы , и другие люди образование и умнее его ....
    Ну а его нравственные стереотипы , чем он там гордится - меня мало волнуют
    Ссылка
    grifon
      grifon, 05.02.2020 20:00
    +1
    а куди зник форевер дамп? вже сосе?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:59
    +2
    zvalenok03, 05.02.2020 19:51
    Если придется мочить дебилов типа фень, рыбачков и прочих - то да, будут.
    Какая воинствующая лаптя !!!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 19:58
    -3
    Как только пост от фени или типа обрезаного рыбачка, так сразу влажные мечты начинаются.
    Футбол их мало интерисует.
    А жидяра рыбачок еще и патриота из себя корчит.
    Надоели.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 05.02.2020 19:57
    0
    Что донецкая нечесть делает на ветке про матч Динамо? Валите к себе за поребрик
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 19:55
    -1
    Vipfishman2, 05.02.2020 19:53
    Ты мочить можешь только свой конец в задницах у Вадо и у Вечно молодого ... только аккуратнее там , потом мочилка может отсохнуть)))
    Ты свои влажные мечты оставь для фени.
    Ей сунешь свой обрезаный.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 19:53
    -1
    jekаfunny, 05.02.2020 19:51
    Вот это ты правильно сказал .
    Молодец . Первые умные слова от тебя за лет 5 последние
    имеется ввиду"И горжусь что мало знаю"про первые умные слова?
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:53
    -1
    zvalenok03, 05.02.2020 19:51
    Если придется мочить дебилов типа фень, рыбачков и прочих - то да, будут.
    Ты мочить можешь только свой конец в задницах у Вадо и у Вечно молодого ... только аккуратнее там , потом мочилка может отсохнуть)))
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:52
    -1
    Vipfishman2, 05.02.2020 19:49
    Странное у них сексуальное трио - ммм))) но если нравится , то пусть резвятся , шалунишки...лишь бы гаражи не покидали )))🤣
    Так они за ними , кто ж их в нутрь то пустит , с таким. еба... лицами
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:51
    0
    zvalenok03, 05.02.2020 19:44
    В отличии от тебя которая феня и по-фени шпарит я мало знаю.
    И горжусь что мало знаю.
    Вот это ты правильно сказал .
    Молодец . Первые умные слова от тебя за лет 5 последние
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.02.2020 19:51
    -4
    grifon, 05.02.2020 19:46
    валянок не хвилюйся так, в тебе ще будуть ходки
    Если придется мочить дебилов типа фень, рыбачков и прочих - то да, будут.
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:49
    0
    jekаfunny, 05.02.2020 19:41
    Там трио с ВадО
    Странное у них сексуальное трио - ммм))) но если нравится , то пусть резвятся , шалунишки...лишь бы гаражи не покидали )))🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:47
    +1
    mayakovskiy1, 05.02.2020 19:41
    Ничего себе. Лидер великого чемпионата Словении))) Словении блин)))
    А чем тебе Словения не угодила ? Ты эти слова скажи к примеру Яну Облаку - наверное лучшему из мировых голкиперов . Кстати Вербич тоже словенец . Хороший Сирано - партнёр , не чета той зерне , с которой сегодня играли кроты )))
    Ссылка
    grifon
      grifon, 05.02.2020 19:46
    +1
    валянок не хвилюйся так, в тебе ще будуть ходки
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 19:44
    +1
    mayakovskiy1, 05.02.2020 19:41
    Ничего себе. Лидер великого чемпионата Словении))) Словении блин)))
    а что мощнее лидер чемпионата Словении или Пролетер из Сербии?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 05.02.2020 18:59
    +6
    Молодцы. Дуелунн очень нравится в этих играх
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:15
    +5
    Forever_young_13, 05.02.2020 19:13
    Я бывает занят делами интеллектуального уровня Это целлофан целыми днями ошивается на сайте за кусок несенюковской кошачьей колбасы
    С каких пор , то что тебя пялят вахтёры дркжковской автостанции , называться делами интеллектуального уровня ?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:06
    +5
    Forever_young_13, 05.02.2020 19:02
    Дух великого Лобановского осенил голубую эскадру
    Теперь фсё - трепещи соперник в Европе. Ох, какая плять Европа - даунамо же слилось с позором с Еврокубков
    Дурилка , ты уже залила видео с прохождением теста на iq?
    Там люди говорили , что ты путаешь файлобменник и фалосообменник, так вот насчёт второго даже не надейся
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:14
    +4
    Vipfishman2, 05.02.2020 19:12
    Он не путает ... для него просто эти два понятия идиентичны. Но второе ближе по духу и роднее - он его куда чаще использует 🤣🤣

    У них там за гаражами кружок фалосообменников
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 19:38
    +3
    молодцы-киевляне-походу приходят в себя интереснее будет смотреть отавшуюся часть ЧУкра
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.02.2020 19:19
    +3
    zvalenok03, 05.02.2020 19:16
    И зачем они форму форсируют? Потом ныть будут что не бежится, не играется.
    Все равно ведь только вторые.
    при таком графике, как сейчас в украинском чемпионате и кубке, "бежацца" и "играцца" дОлжно круглый год
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:12
    +3
    jekаfunny, 05.02.2020 19:06
    Дурилка , ты уже залила видео с прохождением теста на iq?
    Там люди говорили , что ты путаешь файлобменник и фалосообменник, так вот насчёт второго даже не надейся
    Он не путает ... для него просто эти два понятия идиентичны. Но второе ближе по духу и роднее - он его куда чаще использует 🤣🤣
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 05.02.2020 19:06
    +3
    Forever_young_13, 05.02.2020 19:02
    Дух великого Лобановского осенил голубую эскадру
    Теперь фсё - трепещи соперник в Европе. Ох, какая плять Европа - даунамо же слилось с позором с Еврокубков
    о, председатель клуба друзей Динамо уже здесь!
    на последний матч Шахтера ты как-то не так оперативно явился
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:00
    +3
    Trasher311987, 05.02.2020 18:59
    Молодцы. Дуелунн очень нравится в этих играх
    Надеюсь наконец то он попадёт в основу !
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:59
    +2
    zvalenok03, 05.02.2020 19:51
    Если придется мочить дебилов типа фень, рыбачков и прочих - то да, будут.
    Какая воинствующая лаптя !!!
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:21
    +2
    jekаfunny, 05.02.2020 19:14

    У них там за гаражами кружок фалосообменников
    Причём меняются они у него только в нем 🤣 он не обменник - он фаллосоприемник 🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:19
    +2
    Forever_young_13, 05.02.2020 19:15
    ЭкСПИРТ неожиданно вынырнул из бушующих говн
    Как там здоровье твоих гениталИЕВ , безграмотное ссыкливое бамбасянское отродье ? Не отвалились ещё от ненужности ? Ты же используешь постоянно не их , а раздолбанное ростовскими дальнобойщиками очко 🤣🤣🤣смотри , из Варьки превратишься в Анжелу... а там и вообще забудешь , что рождён был с мужскими половыми признаками 🤣🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:10
    +2
    Много ошибок в обороне . Миколенко частенько проваливался . Да и правый фланг во втором тайме слабенько . Радует другое - забивают . И хватает сил прессинговать . Эх, ещё бы объяснил бы кто то Солю для чего он на поле находится .(((
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 20:03
    +1
    jekаfunny, 05.02.2020 20:00
    Ну он наконец то признал , что имеет два класса церковно - приходской школы , и другие люди образование и умнее его ....
    Ну а его нравственные стереотипы , чем он там гордится - меня мало волнуют
    *образованее
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 20:00
    +1
    gnt32, 05.02.2020 19:53
    имеется ввиду"И горжусь что мало знаю"про первые умные слова?
    Ну он наконец то признал , что имеет два класса церковно - приходской школы , и другие люди образование и умнее его ....
    Ну а его нравственные стереотипы , чем он там гордится - меня мало волнуют
    Ссылка
    grifon
      grifon, 05.02.2020 20:00
    +1
    а куди зник форевер дамп? вже сосе?
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 05.02.2020 19:47
    +1
    mayakovskiy1, 05.02.2020 19:41
    Ничего себе. Лидер великого чемпионата Словении))) Словении блин)))
    А чем тебе Словения не угодила ? Ты эти слова скажи к примеру Яну Облаку - наверное лучшему из мировых голкиперов . Кстати Вербич тоже словенец . Хороший Сирано - партнёр , не чета той зерне , с которой сегодня играли кроты )))
    Ссылка
    grifon
      grifon, 05.02.2020 19:46
    +1
    валянок не хвилюйся так, в тебе ще будуть ходки
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 05.02.2020 19:44
    +1
    mayakovskiy1, 05.02.2020 19:41
    Ничего себе. Лидер великого чемпионата Словении))) Словении блин)))
    а что мощнее лидер чемпионата Словении или Пролетер из Сербии?
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 05.02.2020 19:41
    +1
    zvalenok03, 05.02.2020 19:39
    Зато ярлыки хорошо всем навешиваешь. Да такими словами что я и не знаю.
    Вывод. У фени-шалавы большой опыт в блядс...
    Сама и разбирайся кому отсосала, а кто зря тебе деньги заплатил.
    Мы уже давно выяснили что у тебя словарный запас как у котёнка , так что не удивительно , что ты не знаешь какие то слова
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