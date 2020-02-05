Динамо Киев
5:0
Олимпия Любляна
05.02.2020, FT

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Дождь, ветер, снег – к этому нужно быть готовым»

Главный тренер «Динамо» рассказал о первом матче команды на втором сборе

  • 05.02.2020 20:19
  • 1471 просмотр
  • 4 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Дождь, ветер, снег – к этому нужно быть готовым»
© Twitter

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал стартовый контрольный матч на втором сборе в Турции, в котором киевляне победили словенскую «Олимпию» (5:0):

– Алексей Александрович, к матчу с «Олимпией» были привлечены игроки молодежной команды, а на первом сборе были задействованы представители юношеского состава. Расскажите о кадровой ситуации в команде.
– У нас есть травмированные игроки, Цыганков и Шабанов еще не могут принимать участие в матчах. Поэтому мы запланировали провести контрольные встречи два дня подряд, и сегодня полтора тайма играл один состав, а еще полтайма – другой. Мы идем путем увеличения нагрузки, поэтому завтра будет зеркальное отражение состава. Футболисты, которые сегодня сыграли полтайма, проведут на поле полтора тайма, и наоборот. В следующих играх мы будем еще набирать, чтобы к концу сбора ребята были готовы играть 90 минут.

– Сегодня были забиты различные голы, но прежде всего поразил дебютный мяч центрального защитника Александра Романчука.
– Все ребята молодцы, все стараются. Это важный промежуток подготовки, который во многом потом влияет на то, что можно делать в сезоне. Погода сегодня немного подвела, но она точно не помешала. На сборах всегда есть какие-то нюансы – дождь, ветер, снег – и к этому нужно быть готовыми. Я доволен тем, что непогода не помешала нам провести запланированный спарринг, ведь говорят, что многие игры были перенесены.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 05.02.2020 21:31
    0
    УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:23
    Евро 2012 давно закончилось. Что ты куришь?
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    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:23
    +1
    Euro2020, 05.02.2020 21:13
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    Euro2020
      Euro2020, 05.02.2020 21:13
    -1
    Через 3 дня последняя пара счастливчиков получит билеты на Евро2012. Хочешь оказаться на их месте? Тогда принимай участие в розыгрыше -> bit. ly/moneyveoEuro2020
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    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 20:41
    +1
    Футболистом был наверно лучшим вместе Канчельскисом-но редко хорошие игроки станоятся такими же тренерами-Лесик по дороге потерял тетрадку конспектами Лобановского
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:23
    +1
    Euro2020, 05.02.2020 21:13
    Через 3 дня последняя пара счастливчиков получит билеты на Евро2012. Хочешь оказаться на их месте? Тогда принимай участие в розыгрыше -> bit. ly/moneyveoEuro2020
    Евро 2012 давно закончилось. Что ты куришь?
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 05.02.2020 20:41
    +1
    Футболистом был наверно лучшим вместе Канчельскисом-но редко хорошие игроки станоятся такими же тренерами-Лесик по дороге потерял тетрадку конспектами Лобановского
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 05.02.2020 21:31
    0
    УАФ– М а ф і я!, 05.02.2020 21:23
    Евро 2012 давно закончилось. Что ты куришь?
    После этого он начнет розыгрыш билетов на Евро 2016. Билеты на Евро 2020 появятся в сентябре
    Ссылка
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