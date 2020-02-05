Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Дождь, ветер, снег – к этому нужно быть готовым»

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал стартовый контрольный матч на втором сборе в Турции, в котором киевляне победили словенскую «Олимпию» (5:0):

– Алексей Александрович, к матчу с «Олимпией» были привлечены игроки молодежной команды, а на первом сборе были задействованы представители юношеского состава. Расскажите о кадровой ситуации в команде.

– У нас есть травмированные игроки, Цыганков и Шабанов еще не могут принимать участие в матчах. Поэтому мы запланировали провести контрольные встречи два дня подряд, и сегодня полтора тайма играл один состав, а еще полтайма – другой. Мы идем путем увеличения нагрузки, поэтому завтра будет зеркальное отражение состава. Футболисты, которые сегодня сыграли полтайма, проведут на поле полтора тайма, и наоборот. В следующих играх мы будем еще набирать, чтобы к концу сбора ребята были готовы играть 90 минут.

– Сегодня были забиты различные голы, но прежде всего поразил дебютный мяч центрального защитника Александра Романчука.

– Все ребята молодцы, все стараются. Это важный промежуток подготовки, который во многом потом влияет на то, что можно делать в сезоне. Погода сегодня немного подвела, но она точно не помешала. На сборах всегда есть какие-то нюансы – дождь, ветер, снег – и к этому нужно быть готовыми. Я доволен тем, что непогода не помешала нам провести запланированный спарринг, ведь говорят, что многие игры были перенесены.