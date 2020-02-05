Товарищеский матч.



Динамо – Олимпия – 5:0



Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90



Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Миколенко (Пиварич, 67), Кадири (Сирота, 67), Попов (Романчук, 67), Кендзера (Мащенко, 67) – Сидорчук (Шапаренко, 67), Шепелев (Андриевский, 67), Вербич (Де Пена, 67), Дуэлунд (Караваев, 67), Буяльский (Сухорчуко, 67) – Соль (Русин, 46).



Запасные: .

Олимпия: Орбанич – Боаки, Баньяк, Гажич, Юрчевич, Томич (Жусие, 63), Путинчанин, Валенчич, Менало, Савич, Вукушич.



Стадион: «Bellis Hotel» (Белек, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. ГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Романчук расстрелял ворота из пределов вратарской, сумев воспользоваться хаосом в обороне соперников, который был создан подачей углового с левого фланга от Андриевского!



90 мин. Угловой на левом фланге для своей команды заработал Пиварич.



89 мин. Русин отлично показал себя в прессинге у левого углового флажка, заставив Баньяка выбить мяч за пределы поля.



88 мин. Мащенко и Караваев не смог поделить владение мячом на правом фланге.



85 мин. Сухоручко не смог начать контратаку своей команды передачей в глубину левого фланга в направлении Русина.



84 мин. Заработанный угловой на левом фланге словенская команда решила отметить с помощью замены.



81 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вонзился мяч в левую девятку после прямого удара Де Пены со стандарта! Блестяще!



81 мин. Штрафной для Динамо в опасной близости к чужим владениям.



79 мин. МОМЕНТ! Де Пена вновь пытался закрутить с углового в ближний угол! Орбанич успел вернуться!



77 мин. Челюсть Бойко привели в порядок представители медперсонала.



75 мин. Ценой повреждения закрыл мяч собой Бойко от настырного Жусие! Форвард выходил один на один, так что у Дениса не было другого выбора, кроме как стараться заблокировать проход соперника.



73 мин. МОМЕНТ! Русин пробил точно в руки голкиперу, замыкая подачу с правого фланга на дальний угол вратарской!



72 мин. Попытка Мащенко перебросить мяч над голкипером со входа в правую половину штрафной была заблокирована.



70 мин. В оффсайде оказался Русин при забросе из глубины поля.



Актуальный состав Динамо:



Бойко – Пиварич, Сирота, Романчук, Караваев – Сухорчуко, Мащенко, Де Пена, Шапаренко, Андриевский – Русин.



67 мин. Киевляне совершили целую серию замен.



67 мин. МОМЕНТ! Вукушич пробил в дальний угол с правой половины штрафной киевлян! Рядом! Отмечаем очередную позиционную ошибку.



65 мин. Вербичу досталось по ногам от соперника на фланге.



63 мин. ЗАМЕНА У ОЛИМПИИ. Жусие вышел на поле вместо Томича.



61 мин. МОМЕНТ! БОЙКО! Уверенный сейв голкипера после удара Савича из центра штрафной!



59 мин. Практически от центра поля решил пробивать Шепелев. Авантюра не удалась.



57 мин. Без разрешения арбитра решил остановить игру Томич, взяв мяч в руки. Штрафной в сторону своих ворот получили гости вместо атаки.



54 мин. ГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Детская ошибка Орбанича, который влупил мячом в Русина при попытке вынести угрозу из своей штрафной!



53 мин. Прямой удар Вукушича со стандарта сложно назвать опасным для ворот киевлян.



52 мин. Кадири сбил Вукушича вблизи к штрафной Динамо.



50 мин. В оффсайд залез Русин во время подачи с левого фланга от Буяльского.



47 мин. С перепасовки на своей половине поля начали киевляне второй тайм.



46 мин. ЗАМЕНЫ У ДИНАМО. Русин и Бойко продолжат игру вместо Соля и Бущана, соответственно.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. Попытка Динамо выйти на чужую половину поля была встречена прессингом со стороны соперников, так что пришлось разворачивать вторую волну розыгрыша.



40 мин. Вукушич был в оффсайде в момент передачи верхом из центра поля.



38 мин. Катает мяч по своей половине поля киевский клуб. Не без греха, к слову. Ошибся Миколенко при переводе.



36 мин. Вновь в оффсайд попал Соль. В неправильном положении его застала подача Буяльского с правого фланга.



34 мин. МОМЕНТ! Кадири пришлось идти в подкат во вратарской дабы перехватить прострел соперников с левого фланга!



33 мин. МОМЕНТ! В дальний верхний угол целил своим ударом с левого фланга чужой штрафной Вербич! Рядом!



32 мин. Соль вступил в борьбу за мяч в чужой штрафной, однако в ее пылу не заметил, как нарушил правила.



29 мин. ОФФСАЙД! Соль выскочил один на один с голкипером, находясь при этом в явном положении вне игры, однако так и не смог его переиграть перед свистком арбитра.



27 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вербич получил мяч на левом фланге чужой штрафной после скрытой передачи Сидорчука, после чего покатил его мягким ударом точно под опорную ногу голкиперу!



24 мин. МОМЕНТ! Лег под мяч костьми Миколенко во время попытки Савича пробить метров с 14-и прямо напротив ворот!



22 мин. Подачу с левого фланга от Дуэлунда не нашлось кому замкнуть в центре штрафной.



20 мин. Словенской команде удалось перенять нити игры в свои руки, однако в завершающей трети им тяжело найти пространство.



18 мин. Путинчанин нанес удар со входа в центральную зону штрафной Бущана. Неточно.



15 мин. МОМЕНТ! В свои ворота срезал мяч защитник гостей при простреле Кендезры с правого фланга! С линии пришлось выносить!



13 мин. Кадири завладел мячом с завидной легкостью, остановив тем самым ответную атаку соперников.



10 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Дуэлунд подал с углового на левом фланге точно на голову Кендзере, с ударом которого справился защитник, после чего на добивании первым отказался Буляльский, однако и ему лишь со второй попытки таки удалось протолкнуть мяч в левый угол из центра штрафной!



9 мин. Эрик встретил на правом фланге обороны Дуэлунда, что принесло киевлянам угловой.



6 мин. Не пошел доигрывать эпизод в атаке Дуэлунд, так что передача Вербича в глубину левого фланга оказалась неточной.



5 мин. Темп встречи нельзя назвать высоким, однако Динамо вполне довольно таким раскладом.



3 мин. Вербич завершил проход по левому флангу чужой штрафной заработанным угловым.



1 мин. Дожди настигли и столичный клуб из Украины. Выдержит ли поле?



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В среду, 5-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и словенская «Олимпия». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Bellis Hotel», начало в 17:00.

Вице-чемпион Украины свою первую игру во второй части зимнего сбора проведет против находящегося в аналогичном киевскому «Динамо» статусе представителя Словении. Футбольный клуб из Любляны, «Олимпия» ставит себе целью как следует подготовиться к завершающему отрезку сезона, так как возглавляет турнирную таблицу своего национального первенства на текущий момент. У «бело-синих» задача сформулирована несколько проще – «Динамо» просто необходимо войти в игровой ритм, ведь за 10 календарных дней подопечным Алексея Михайличенко предстоит сыграть сразу 6 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и «Олимпией».