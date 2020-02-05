Динамо Киев
5:0
Олимпия Любляна
05.02.2020, FT

Динамо – Олимпия – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного матча

  • 05.02.2020 20:14
  • 2580 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Олимпия – 5:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Алексея Михайличенко разгромила словенскую Олимпию со счетом 5:0.

Предлагаем посмотреть видео голов:

1:0, Виталий Буяльский

2:0, Беньямин Вербич

3:0, Назарий Русин

4:0, Карлос Де Пена

5:0, Александр Романчук

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Олимпия Любляна
90' ГОЛ ! Мяч забил Александр Романчук (Динамо Киев).
81' ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
54' ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
27' ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
14' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Euro2020
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    Euro2020
      Euro2020, 05.02.2020 21:17
    0
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