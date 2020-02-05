Динамо – Олимпия – 5:0. Видео голов и обзор матча

Киевское «Динамо» провело первый контрольный матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Алексея Михайличенко разгромила словенскую Олимпию со счетом 5:0.
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1:0, Виталий Буяльский
2:0, Беньямин Вербич
3:0, Назарий Русин
4:0, Карлос Де Пена
5:0, Александр Романчук
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Олимпия Любляна
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Романчук (Динамо Киев).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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