Олимпик одержал очередную победу в контрольном матче

«Олимпик» провел очередной контрольный матч на сборе в Турции. Команда Висенте Гомеса одолела «Динамо» Батуми со счетом 1:0 благодаря голу Балашова.
Для «Олимпика» это 8 победа в 9-ти контрольных встречах.
Олимпик - Динамо Батуми 1:0
Гол: Балашов, 20
Олимпик: Альими - Ксенз, Лукьянчук, Снурницын, Пасич (Литвин 75’), Вербный (Цымбалюк 75’), Тейшейра (Дегтярев 80’), Романовский (Политыло 75’), Балашов (Чогадзе 80’), Завийский (Кравчук 75’), Шахаб (Баланюк 75’)
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Источник — Sport.ua
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