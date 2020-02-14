Карпаты сыграли вничью против Динамо Брест с Милевским и Хачериди

«Карпаты» провели контрольный матч на сборе в Турции против «Динамо» Брест. Встреча завершилась со счетом 2:2, а в составе команды Романа Санжара забивали Танчик и Матар.
За «Динамо» сыграли украинцы Евгений Хачериди и Артем Милевский.
Карпаты - Динамо Брест 2:2
Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83
Карпаты: Каниболоцкий (Кудрик, 46), Дубинчак (Слива, 83), Халл, Гиоргадзе (Веремиенко, 74), Клец, Мартинс, Назарина, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г.Пасич, 46), Матар (Бойчук, 67)
Источник — ФК Карпаты
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