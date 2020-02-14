Карпаты сыграли вничью против Динамо Брест с Милевским и Хачериди

Команды выдали результативную ничью

  • 14.02.2020 18:20
  • 1447 просмотров
  • 3 комментария
Карпаты сыграли вничью против Динамо Брест с Милевским и Хачериди
© fckarpaty.com

«Карпаты» провели контрольный матч на сборе в Турции против «Динамо» Брест. Встреча завершилась со счетом 2:2, а в составе команды Романа Санжара забивали Танчик и Матар.

За «Динамо» сыграли украинцы Евгений Хачериди и Артем Милевский.

Карпаты - Динамо Брест 2:2
Голы: Танчик, 33, Матар, 45 - Бакай, 78, Савицкий, 83

Карпаты: Каниболоцкий (Кудрик, 46), Дубинчак (Слива, 83), Халл, Гиоргадзе (Веремиенко, 74), Клец, Мартинс, Назарина, Притула (Тлумак, 85), Лях (Лейоус, 67), Танчик (Г.Пасич, 46), Матар (Бойчук, 67)

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Источник — ФК Карпаты

(5 голосов)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 14.02.2020 19:01
    +1
    ОК
    Ссылка
    Valeriy Trusevych
    online
    Valeriy Trusevych, 14.02.2020 18:35
    0
    Відколи Нойок перестав бути українцем??)))
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 14.02.2020 18:31
    +3
    Леви
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 14.02.2020 18:31
    +3
    Леви
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 14.02.2020 19:01
    +1
    ОК
    Ссылка
    Valeriy Trusevych
    online
    Valeriy Trusevych, 14.02.2020 18:35
    0
    Відколи Нойок перестав бути українцем??)))
    Ссылка
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