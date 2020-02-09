Днепр-1 впервые не проиграл на турецких сборах

«Днепр-1» на сборе в Турции провел контрольный матч против казахстанского «Жетысу» и сыграл 1:1.
Ранее команда Дмитрия Михайленко потерпела на сборах 5 поражений в 5-ти встречах.
Днепр-1 - Жетысу 1:1
Голы: Супряга, 27 - Наумов, 65
Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Когут, Коркишко, Булеца, Супряга
2-й тайм: Клищук, Шаповал, Сваток, Лопыренок, Чичиков, Батагов, Вакулко, Снижко, Тейлор, Назаренко, Хобленко
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Источник — СК Днепр-1
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