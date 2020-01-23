Львов уступил Минаю в контрольном матче

Команда Первой лиги оказалась сильнее клуба УПЛ

  • 23.01.2020 19:19
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Львов уступил Минаю в контрольном матче
© ПФК Львов
ФК «Львов» накануне выезда в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор провел спарринг с клубом Первой лиги «Минаем». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу закарпатского клуба.
 
Контрольный матч
 
«Львов» – «Минай» – 1:2
 
Напомним, завтра, 24 января, ФК «Львов» отправится на сборы в Турцию. 3 февраля клуб проведет спарринг против сербской «Войводины».
 
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Источник — Sport.ua

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