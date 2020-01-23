Львов уступил Минаю в контрольном матче

ФК «Львов» накануне выезда в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор провел спарринг с клубом Первой лиги «Минаем». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу закарпатского клуба.
Контрольный матч
«Львов» – «Минай» – 1:2
Напомним, завтра, 24 января, ФК «Львов» отправится на сборы в Турцию. 3 февраля клуб проведет спарринг против сербской «Войводины».
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Источник — Sport.ua
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