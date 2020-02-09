Заря всухую обыграла Флямуртари

Луганская «Заря» провела очередной товарищеский матч ан учебно-тренировочном сборе. «Заря» обыграла косовский клуб «Флямуртари» со счетом 1:0.
«Заря» — «Флямуртари» — 1:0
Гол: Белоцерковец, 75
«Заря» (стартовый состав): Данил Хмеловский, Никита Каменюка (к), Виталий Вернидуб (Джоель Абу Ханна, 60), Дмитрий Поддубный, Дмитрий Иванисеня, Игорь Чайковский, Артем Мильченко, Андрейс Цыганикс, Максим Лунёв, Данил Алефиренко, Владимир Белоцерковец.
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Источник — ФК Заря
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