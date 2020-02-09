Луганская «Заря» провела очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе. Украинская команда обыграла боснийский «Флямуртари» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Заря» — «Флямуртари» — 1:0
Гол: Белоцерковец, 75
Лучшие моменты матча Заря - Фламуртари
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Белоцероковец (Заря).
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Источник — ФК Заря
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