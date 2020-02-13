Шахтер Донецк
2:0
Волынь
13.02.2020, FT

Шахтер всухую обыграл Волынь в товарищеском матче

«Горняки» забили два безответных мяча одному из лидеров Первой лиги

  • 13.02.2020 13:24
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Шахтер всухую обыграл Волынь в товарищеском матче
© ФК Волынь

Донецкий «Шахтер» в Счастливом провел товарищеский матч с луцкой «Волынью». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу чемпиона Украины. «Горняки»  забили по голу в каждом из таймов.

Контрольный матч

«Шахтер» – «Волынь» – 2:0

«Волынь»: Недилько, Симинин, Михалик (Ульянов, 60), Болденков, Приндета, Цюпа (Климец, 46), Чачуа, Курко (Рябов, 46), Кожанов (Мартынюк, 80), Хагназари (Кизилатеш, 60), Кулиш (Карпенко, 60). 

Статистика «горняков» будет добавлена позже

Отметим, что «Волынь» после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Руха» на одно очко. «Шахтер» уверенно мчится к очередному чемпионству в Премьер-лиге.

Напомним, что «Шахтер» готовится к 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с португальской «Бенфикой» 20-го и 27-го февраля.

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Источник — Sport.ua

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