Львов расписал безголевую ничью с Войводиной

Команда Егише Меликяна провела спарринг против сербского клуба

  • 03.02.2020 16:57
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  • 1 комментарий
Львов расписал безголевую ничью с Войводиной
© ФК Войводина

Сегодня, 3 февраля, ПФК «Львов» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Команда Егише Меликяна расписала безголевую ничью с сербской «Войводиной».

Контрольные матчи УПЛ

ПФК «Львов» – «Войводина» – 0:0

Следующий спарринг ПФК «Львов» проведет 5 февраля против сербского «Графичара».

Ранее сообщалось, что Меликян недоволен усилением «Львова» в январе.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 03.02.2020 17:51
    0
    Непогано але пора вже б і забивати почати. Краще програти в товарняку 2-3 ніж зіграти на 0-0
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
      Rostyslav Karpa, 03.02.2020 17:51
    0
    Непогано але пора вже б і забивати почати. Краще програти в товарняку 2-3 ніж зіграти на 0-0
    Ссылка
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