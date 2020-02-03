Львов расписал безголевую ничью с Войводиной

Сегодня, 3 февраля, ПФК «Львов» провел первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Команда Егише Меликяна расписала безголевую ничью с сербской «Войводиной».
Контрольные матчи УПЛ
ПФК «Львов» – «Войводина» – 0:0
Следующий спарринг ПФК «Львов» проведет 5 февраля против сербского «Графичара».
Ранее сообщалось, что Меликян недоволен усилением «Львова» в январе.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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