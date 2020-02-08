Шахтер Донецк
3:1
Олимпия Любляна
08.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер в контрольном поединке обыграл Олимпию

«Горняки» проиграли первый тайм, но во втором забили трижды

  • 08.02.2020 17:54
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Шахтер в контрольном поединке обыграл Олимпию
© shakhtar.com

Донецкий «Шахтер» провел очередной спарринг в рамках подготовки к оставшейся части сезона. Соперником украинской команды была словенская «Олимпия» из Любляны.

«Горняки» владели мячом намного чаще соперников, «Олимпия» стремилась играть на контратаках. После одного из таких выпадов Степаненко сфолил неподалеку от своей штрафной. И Анте Вукушич со стандарта не промахнулся, пустив мяч в дальний угол – 1:0. До конца тайма команды создали только один полумомент – Фернандо не сумел замкнуть прострел, находясь в нескольких метрах от ворот.

В перерыве Луиш Каштру сменил всех полевых игроков. Но и новый состав «Шахтер» продолжал доминировать. И под занавес матча за несколько минут оформил победу. Коноплянка запустил в штрафную Алана Патрика, а тот элегантно перебросил вратаря – 1:1. Затем сам Евгений исполнил штрафной, пробив точно в девятку. А буквально через минуту Мораес обыграл соперника, оказался один перед голкипером и пробил под дальнюю штангу – 3:1.

Следующий контрольный поединок «Шахтер» проведет в воскресенье, 9 февраля. В 9:00 по киевскому времени «горняки» начнут матч против латвийского «Вентспилса».

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Олимпия» – 3:1

 Алан Патрик (82), Коноплянка (89), Мораес (90) - Вукушич (27).

«Шахтер» (1-й тайм): Пятов – Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон – Сикан (Фернандо, 27).
«Шахтер» (2-й тайм): Пятов – Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

«Олимпия»: Видмар – Боакье, Ками (Шме, 46), Самарджич (Гаич, 46), Юрчевич – Томич, Путинчанин, Валенчич (Кнежевич, 77), Менало – Савич, Вукушич.

Стадион: Regnum Sports Center (Белек, Турция).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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