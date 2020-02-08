Шахтер – Олимпия – 3:1. Видео голов и обзор матча

Донецкий «Шахтер» в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции обыграл словенскую «Олимпию» из Любляны со счетом 3:1.
Лучшие моменты 1-го тайма:
Лучшие моменты 2-го тайма:
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Олимпия Любляна
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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