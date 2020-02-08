Товарищеский матч

«Шахтер» – «Олимпия» – 3:1



Алан Патрик (82), Коноплянка (89), Мораес (90) - Вукушич (27).



«Шахтер» (1-й тайм): Пятов – Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон – Сикан (Фернандо, 27).

«Шахтер» (2-й тайм): Пятов – Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

Запасные: Шевченко, Трубин, Болбат, Матвиенко, Бондарь, Сиприано, Маркос Антонио, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Коноплянка, Фернандо, Жуниор Мораес.

«Олимпия»: Видмар – Боакье, Ками (Шме, 46), Самарджич (Гаич, 46), Юрчевич – Томич, Путинчанин, Валенчич (Кнежевич, 77), Менало – Савич, Вукушич.

Запасные: Мрежар, Орбанич, Кнежевич, Шме, Гаич, Сешлар.

Стадион: Regnum Sports Center (Белек, Турция).



90+1 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. ГОООООООЛ! Мораес в штрафной обыграл Гаича, вышел один на один и с угла вратарской пробил под дальнюю штангу!



89 мин. ГОООООООЛ! Коноплянка со штрафного пробил издали, мяч задел игрока в стенке, но влетел в ближнюю девятку!



86 мин. Горняки разыграли угловой слева, навес - и Коваленко пробил головой. Получилось несильно и в руки вратарю.



84 мин. Угловой Шахтера справа - мяч выбит.



82 мин. ГОООООООЛ! Коноплянка по левому флангу запустил Алана Патрика, тот ворвался в штрафную и перебросил выскочившего из ворот Видмара!



79 мин. Коноплянка разыграл угловой слева.



77 мин. Кнежевич вышел вместо Валенчича.



76 мин. Горняки атакуют беспрерывно, но почему-то до ударов дело не доходит.



73 мин. Фернандо прострелил слева - защитник выбил мяч.



71 мин. Шахтер владеет мячом, но без ударов.



68 мин. Сиприано оказался в офсайде.



67 мин. Угловой Словении справа - Пятов поймал мяч!



66 мин. Сиприано прострелил слева - защитник перехватил пас.



65 мин. Савич пробил с лёта - выше ворот.



64 мин. Угловой Шахтера слева - защитник выбил мяч головой.



61 мин. Маркос Антонио, пробил издали - в руки вратарю.



58 мин. Игра без ворот, в середине поля.



55 мин. Болбат навесил справа - вратарь поймал мяч.



52 мин. Коноплянка подавал слева - за ворота.



51 мин. Патрик пробил с лёта от линии штрафной - в голкипера.



49 мин. Горняки владеют инициативой, как и в первом тайме.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



В Шахтере решили полностью сменить полевых игроков. В Олимпии две замены: вместо Ками и Самарджича выйдут Шме и Гаич.



45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Тайсон подал угловой слева - мяч от ноги Кривцова ускакал за линию ворот.



41 мин. Ничего не меняется в игре: горняки катают мяч, соперники ждут возможности убежать в контратаку.



38 мин. Подача словенцев справа - Хочолава выбил мяч.



36 мин. Эхххх... После паса Исмаили слева Фернандо в касание бил с нескольких метров, но не попал как следует по мячу!



33 мин. Угловой Олимпии слева - мяч выбит.



30 мин. Шахтер продолжает владеть мячом, Олимпия рассчитывает на контратаки.



27 мин. ГОЛ! Вукушич со штрафного слева пробил в дальний угол - мяч рикошетом от чьей-то ноги влетел в сетку!



27 мин. Вместо Сикана вышел Фернандо.



26 мин. Словенцы заработали стандарт в метре от линии штрафной: Степаненко сбил Вукушича.



22 мин. Сикан оказался в офсайде.



21 мин. Опасно! Атака Олимпии завершилась неточным ударом Савича из пределов штрафной.



19 мин. Угловой Шахтера справа - кипер поймал мяч.



18 мин. Томич сбил Тайсона в середине поля. Словенцы вообще много фолят, но арбитр пока ограничивается раговорами.



15 мин. Степаненко продрался к штрафной, отдал пас на Марлоса, но у того мяч отобрали.



11 мин. Шахтер по-прежнему с мячом, словенцы лишь изредка переходят на чужую половину поля.



9 мин. Степаненко навесил справа - вратарь поймал мяч.



6 мин. Тете едва не вывели один на один - защитник успел перехватить передачу!



4 мин. Горняки больше владеют мячом, словенцы отбиваются.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Шахтер - в сером, Олимпия - в белом.



В субботу, 8-го февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Олимпия» из Любляны. Поединок пройдет в турецком Белеке в рамках второго учебно-тренировочного сбора «горняков», начало в 16.00 по киевскому времени.



Обе команды продолжают подготовку к оставшейся части сезона. Которая для них начнется примерно в одно время: украинская команда 20 февраля проведет матч Лиги Европы против «Бенфики», а лидера чемпионата Словении ждет принципиальнейшее дерби с «Марибором» 22 февраля. Так что готовность к возобновлению официальных матчей у команд примерно одинаковая.



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Олимпия».