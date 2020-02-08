Шахтер Донецк
3:1
Олимпия Любляна
08.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Олимпия – 3:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма товарищеского поединка

  • 08.02.2020 16:01
  • 12472 просмотра
  • 47 комментариев
Шахтер – Олимпия – 3:1. Текстовая трансляция матча

Товарищеский матч

«Шахтер» – «Олимпия» – 3:1

 Алан Патрик (82), Коноплянка (89), Мораес (90) - Вукушич (27).

«Шахтер» (1-й тайм): Пятов – Витао, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Бондаренко, Тете, Марлос, Тайсон – Сикан (Фернандо, 27).
«Шахтер» (2-й тайм): Пятов – Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Вакула, Коваленко, Коноплянка, Мораес.
Запасные: Шевченко, Трубин, Болбат, Матвиенко, Бондарь, Сиприано, Маркос Антонио, Коваленко, Алан Патрик, Вакула, Коноплянка, Фернандо, Жуниор Мораес.

«Олимпия»: Видмар – Боакье, Ками (Шме, 46), Самарджич (Гаич, 46), Юрчевич – Томич, Путинчанин, Валенчич (Кнежевич, 77), Менало – Савич, Вукушич.
Запасные: Мрежар, Орбанич, Кнежевич, Шме, Гаич, Сешлар.

Стадион: Regnum Sports Center (Белек, Турция).

90+1 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!

 90 мин. ГОООООООЛ! Мораес в штрафной обыграл Гаича, вышел один на один и с угла вратарской пробил под дальнюю штангу!

 89 мин. ГОООООООЛ! Коноплянка со штрафного пробил издали, мяч задел игрока в стенке, но влетел в ближнюю девятку!

86 мин. Горняки разыграли угловой слева, навес - и Коваленко пробил головой. Получилось несильно и в руки вратарю.

84 мин. Угловой Шахтера справа - мяч выбит.

 82 мин. ГОООООООЛ! Коноплянка по левому флангу запустил Алана Патрика, тот ворвался в штрафную и перебросил выскочившего из ворот Видмара!

79 мин. Коноплянка разыграл угловой слева.

 77 мин. Кнежевич вышел вместо Валенчича.

76 мин. Горняки атакуют беспрерывно, но почему-то до ударов дело не доходит.

73 мин. Фернандо прострелил слева - защитник выбил мяч.

71  мин. Шахтер владеет мячом, но без ударов.

68 мин. Сиприано оказался в офсайде.

67 мин. Угловой Словении справа - Пятов поймал мяч!

66 мин. Сиприано прострелил слева - защитник перехватил пас.

65 мин. Савич пробил с лёта - выше ворот.

64 мин. Угловой Шахтера слева - защитник выбил мяч головой.

61 мин. Маркос Антонио, пробил издали - в руки вратарю.

58 мин. Игра без ворот, в середине поля.

55 мин. Болбат навесил справа - вратарь поймал мяч.

52 мин. Коноплянка подавал слева - за ворота.

51 мин. Патрик пробил с лёта от линии штрафной - в голкипера.

49 мин. Горняки владеют инициативой, как и в первом тайме.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

  В Шахтере решили полностью сменить полевых игроков. В Олимпии две замены: вместо Ками и Самарджича выйдут Шме и Гаич.

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Тайсон подал угловой слева - мяч от ноги Кривцова ускакал за линию ворот.

41 мин. Ничего не меняется в игре: горняки катают мяч, соперники ждут возможности убежать в контратаку.

38 мин. Подача словенцев справа - Хочолава выбил мяч.

36 мин. Эхххх... После паса Исмаили слева Фернандо в касание бил с нескольких метров, но не попал как следует по мячу!

33 мин. Угловой Олимпии слева - мяч выбит.

30 мин. Шахтер продолжает владеть мячом, Олимпия рассчитывает на контратаки.

 27 мин. ГОЛ! Вукушич со штрафного слева пробил в дальний угол - мяч рикошетом от чьей-то ноги влетел в сетку!

 27 мин. Вместо Сикана вышел Фернандо.

26 мин. Словенцы заработали стандарт в метре от линии штрафной: Степаненко сбил Вукушича.

22 мин. Сикан оказался в офсайде.

21 мин. Опасно! Атака Олимпии завершилась неточным ударом Савича из пределов штрафной.

19 мин. Угловой Шахтера справа - кипер поймал мяч.

18 мин. Томич сбил Тайсона в середине поля. Словенцы вообще много фолят, но арбитр пока ограничивается раговорами.

15 мин. Степаненко продрался к штрафной, отдал пас на Марлоса, но у того мяч отобрали.

11 мин. Шахтер по-прежнему с мячом, словенцы лишь изредка переходят на чужую половину поля.

9 мин. Степаненко навесил справа - вратарь поймал мяч.

6 мин. Тете едва не вывели один на один - защитник успел перехватить передачу!

4 мин. Горняки больше владеют мячом, словенцы отбиваются.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Шахтер - в сером, Олимпия - в белом.


В субботу, 8-го февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Олимпия» из Любляны. Поединок пройдет в турецком Белеке в рамках второго учебно-тренировочного сбора «горняков», начало в 16.00 по киевскому времени.
 
Обе команды продолжают подготовку к оставшейся части сезона. Которая для них начнется примерно в одно время: украинская команда 20 февраля проведет матч Лиги Европы против «Бенфики», а лидера чемпионата Словении ждет принципиальнейшее дерби с «Марибором» 22 февраля. Так что готовность к возобновлению официальных матчей у команд примерно одинаковая.
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Олимпия».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 18:21
    0
    gnt32, 08.02.2020 18:11
    это тебе пусть этот рассказывает-"Мне на товарняки как-то пох) Перед Шальке сборы тоже так себе прошли, что было потом все помнят) Жду официальные матчи, там и будем посмотреть)"
    с ним был спор
    Ну так ты будь мужиком, а не вафлей, и поспорь за победу Шахтёра
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:18
    0
    Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 18:15
    Трешер многоликий, покажи сначала где я писал что Шахтер пройдет Бенфику, и готов на это 200 баксов поставить?)) Я с тобой тогда тоже спорю на 2000 баксов что динама в следующем сезоне ЛЧ не возьмет) То-есть мы с тобой встречаемся в конце след.сезона и ты попадаешь на 2000 баксов?)
    дурачек рафинадный ,а где я писал ,что ты писал?
    я тебе придлогаю спор-----проходит шахтер я тебе 200 баксов
    не проходит -ты мне 200 баксов-------идет?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 18:15
    0
    gnt32, 08.02.2020 18:11
    то есть ты забздел?
    Трешер многоликий, покажи сначала где я писал что Шахтер пройдет Бенфику, и готов на это 200 баксов поставить?)) Я с тобой тогда тоже спорю на 2000 баксов что динама в следующем сезоне ЛЧ не возьмет) То-есть мы с тобой встречаемся в конце след.сезона и ты попадаешь на 2000 баксов?)
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:13
    -1
    Al Zolo, 08.02.2020 18:12
    ты многоаккаунтовый киевский бот-че с тобой спорит-ты сбежишь все равно
    конечно лучше в твоем случае недобздеть,чем беребздеть)))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 18:12
    0
    gnt32, 08.02.2020 18:09
    так ты Al Zolo или Maccceo Plex Plex?спорил таки я со вторым,можите в складчину
    ты многоаккаунтовый киевский бот-че с тобой спорит-ты сбежишь все равно
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:11
    -1
    Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 18:10
    Я с тобой вообще не разговаривал)) Или ты ботяра многоаккаунтовая)))
    то есть ты забздел?
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:11
    -2
    Виктор Иванов, 08.02.2020 18:08
    Сначала расскажи каким образом Шахтёр может обыграть Бенфику, которая на полном ходу в своём чемпионате??? Ведь так хорошо мандеть в пользу явного фаворита противостояния... Если Шахтёр каким то чудесным образом умудрится пройти Бенфику, то это будет настоящим спортивным подвигом после перерыва в нашем чемпионате.
    это тебе пусть этот рассказывает-"Мне на товарняки как-то пох) Перед Шальке сборы тоже так себе прошли, что было потом все помнят) Жду официальные матчи, там и будем посмотреть)"
    с ним был спор
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 18:10
    +1
    gnt32, 08.02.2020 18:01
    мы с тобой спорим,что шахтер пролетает,то есть мы с тобой встречаемся после игр с Бенфикой и если,что ты попадаешь на двести баксов?
    Я с тобой вообще не разговаривал)) Или ты ботяра многоаккаунтовая)))
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:09
    -2
    Al Zolo, 08.02.2020 18:06
    тут не спорю-орлы скорее всего пройдут...... не удивлюсь если они и до финала ЛЕ доберутся
    так ты Al Zolo или Maccceo Plex Plex?спорил таки я со вторым,можите в складчину
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 18:08
    0
    gnt32, 08.02.2020 18:01
    мы с тобой спорим,что шахтер пролетает,то есть мы с тобой встречаемся после игр с Бенфикой и если,что ты попадаешь на двести баксов?
    Сначала расскажи каким образом Шахтёр может обыграть Бенфику, которая на полном ходу в своём чемпионате??? Ведь так хорошо мандеть в пользу явного фаворита противостояния... Если Шахтёр каким то чудесным образом умудрится пройти Бенфику, то это будет настоящим спортивным подвигом после перерыва в нашем чемпионате.
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:06
    -2
    Виктор Иванов, 08.02.2020 18:03
    Боже! Какой облом для совиных троллей
    ну и конечно для запорожских питорасов
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 18:06
    +1
    gnt32, 08.02.2020 18:01
    мы с тобой спорим,что шахтер пролетает,то есть мы с тобой встречаемся после игр с Бенфикой и если,что ты попадаешь на двести баксов?
    тут не спорю-орлы скорее всего пройдут...... не удивлюсь если они и до финала ЛЕ доберутся
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 08.02.2020 18:05
    +2
    Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 17:45
    раз в году и коноплянка забивает
    Ось тільки коли щось подібне,хоча й не так ефектно зробив Де Пена то це був "фантастичний гол". А взагалі команда по справжньому грала тільки останні 15 хвилин,бо не хотіла програвати через один не обов*язковий гол(тут що захист,що Пятов).Ще звернув увагу на той факт що не було в умовній основі Таймона,він відіграв перший тайм разом з Ісмаілі. В другому таймі на лівому фланзі грали Сіпріана з Конопою а в центрі Коваленко,Патрік і Маркос.Хоча всі ці поділення і умовні але тренеру вже зараз можна робити деякі висновки.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 18:03
    +1
    Боже! Какой облом для совиных троллей
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:01
    0
    Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 17:53
    Мне на товарняки как-то пох) Перед Шальке сборы тоже так себе прошли, что было потом все помнят) Жду официальные матчи, там и будем посмотреть)
    мы с тобой спорим,что шахтер пролетает,то есть мы с тобой встречаемся после игр с Бенфикой и если,что ты попадаешь на двести баксов?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 18:00
    +2
    где вы хейтеры-ау? Абуладзе -тебе Суркис за это не платит
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 17:56
    +1
    George Abuladze, 08.02.2020 17:49
    В какую евровесну он вывел команду, из ЛЧ в ЛЕ? От достижение, дайте ему премию там побольше. А Бенфику тоже пройдет? А то что в чемпионате на 1 месте, так это из за слабого чемпионата, нет Металиста, Днепра, Черноморца, Динамо не может расстаться с сердцами
    Так при Металлисте и Днепре дырявые занимали свое почетное 4 место)) Ничего не поменялось, 2-ух выше указанных команд уже нету, и только поэтому дырнамо на незаслуженном втором месте сейчас) Уровень ему слабоват, а кто заставляет столичным выскочкам Десне и Заре проигрывать?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 17:53
    0
    Trasher311987, 08.02.2020 17:47
    Динамо не феерило при хацкевиче на сборах.
    Шахтер уверенно играл. Я смотрю на игру. На новизну. Команда Луческу при разбавленном молодняке.
    Мне на товарняки как-то пох) Перед Шальке сборы тоже так себе прошли, что было потом все помнят) Жду официальные матчи, там и будем посмотреть)
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 17:52
    +2
    George Abuladze, 08.02.2020 17:49
    В какую евровесну он вывел команду, из ЛЧ в ЛЕ? От достижение, дайте ему премию там побольше. А Бенфику тоже пройдет? А то что в чемпионате на 1 месте, так это из за слабого чемпионата, нет Металиста, Днепра, Черноморца, Динамо не может расстаться с сердцами
    туда куда киевляне не вышли из самой слабой по составу группы
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 08.02.2020 17:49
    0
    В какую евровесну он вывел команду, из ЛЧ в ЛЕ? От достижение, дайте ему премию там побольше. А Бенфику тоже пройдет? А то что в чемпионате на 1 месте, так это из за слабого чемпионата, нет Металиста, Днепра, Черноморца, Динамо не может расстаться с сердцами
    Ссылка
    romanchik.8406
    online
      romanchik.8406, 08.02.2020 17:20
    +4
    SEMIRAMID, 08.02.2020 17:02
    А что Каштру хитрить, тренерский штаб Бенфики и так знает, что Шлак никакой! Этот факт не скроешь, с этим фанам ШЛАКА надо смириться!
    Шлак из группы ЛЕ не вышел..И рискует без ЛЧ остаться ...
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 17:19
    +3
    Дерьнамовцы так радуются, как будто из-за этого пропущенного гола в товарняке -14 очков в таблице испарятся, и дынама все-таки поучаствует в еврокубковой весне))
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 08.02.2020 18:05
    +2
    Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 17:45
    раз в году и коноплянка забивает
    Ось тільки коли щось подібне,хоча й не так ефектно зробив Де Пена то це був "фантастичний гол". А взагалі команда по справжньому грала тільки останні 15 хвилин,бо не хотіла програвати через один не обов*язковий гол(тут що захист,що Пятов).Ще звернув увагу на той факт що не було в умовній основі Таймона,він відіграв перший тайм разом з Ісмаілі. В другому таймі на лівому фланзі грали Сіпріана з Конопою а в центрі Коваленко,Патрік і Маркос.Хоча всі ці поділення і умовні але тренеру вже зараз можна робити деякі висновки.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 18:00
    +2
    где вы хейтеры-ау? Абуладзе -тебе Суркис за это не платит
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 17:52
    +2
    George Abuladze, 08.02.2020 17:49
    В какую евровесну он вывел команду, из ЛЧ в ЛЕ? От достижение, дайте ему премию там побольше. А Бенфику тоже пройдет? А то что в чемпионате на 1 месте, так это из за слабого чемпионата, нет Металиста, Днепра, Черноморца, Динамо не может расстаться с сердцами
    туда куда киевляне не вышли из самой слабой по составу группы
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 17:30
    +2
    Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 17:19
    Дерьнамовцы так радуются, как будто из-за этого пропущенного гола в товарняке -14 очков в таблице испарятся, и дынама все-таки поучаствует в еврокубковой весне))
    Пусть хоть чему то порадуются. А то скоро Дерюгина с командой художниц поедет в Москву и у них опять месячные начнутся
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 17:14
    +2
    George Abuladze, 08.02.2020 17:11
    Сколько еще матчей Шахтер должен проиграть, чтоб руководство выгнало этого тренера-неудачника. С такими футболистами в обойме, вылететь из ЛЧ, а сейчас и из ЛЕ! Какую игру ставит Шахтеру хитрый имитатор португалец? Подскажите, кто видит?
    Тренер-неудачник вывел клуб в евровесну и идет на 1 месте в чемпионате с 10-очковым отрывом..... лечись
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 08.02.2020 17:05
    +2
    Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 16:49
    я после позорного вылета из лиги чемпионов уже бы ничему не удивлялся.
    Ты хотел сказать Лигы Европы, из самой слабой группы?!
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 08.02.2020 16:54
    +2
    Trasher311987, 08.02.2020 16:46
    Просто я ж сравниваю.
    Динамо 5:0. Тут 0:1
    Что ты сравниваешь? Это всего-лишь товарняк.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 18:10
    +1
    gnt32, 08.02.2020 18:01
    мы с тобой спорим,что шахтер пролетает,то есть мы с тобой встречаемся после игр с Бенфикой и если,что ты попадаешь на двести баксов?
    Я с тобой вообще не разговаривал)) Или ты ботяра многоаккаунтовая)))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 18:06
    +1
    gnt32, 08.02.2020 18:01
    мы с тобой спорим,что шахтер пролетает,то есть мы с тобой встречаемся после игр с Бенфикой и если,что ты попадаешь на двести баксов?
    тут не спорю-орлы скорее всего пройдут...... не удивлюсь если они и до финала ЛЕ доберутся
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 18:03
    +1
    Боже! Какой облом для совиных троллей
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 17:56
    +1
    George Abuladze, 08.02.2020 17:49
    В какую евровесну он вывел команду, из ЛЧ в ЛЕ? От достижение, дайте ему премию там побольше. А Бенфику тоже пройдет? А то что в чемпионате на 1 месте, так это из за слабого чемпионата, нет Металиста, Днепра, Черноморца, Динамо не может расстаться с сердцами
    Так при Металлисте и Днепре дырявые занимали свое почетное 4 место)) Ничего не поменялось, 2-ух выше указанных команд уже нету, и только поэтому дырнамо на незаслуженном втором месте сейчас) Уровень ему слабоват, а кто заставляет столичным выскочкам Десне и Заре проигрывать?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 17:45
    +1
    Trasher311987, 08.02.2020 17:36
    Та понятно что вы уже чемпионы. Просто 3 месяца ж надо играть в футбол. Вот интересно в какой?
    При моей памяти Шахтер никогда на сборах не фейерил, в отличии от столичного клуба, но когда начинается чемпионат, все становиться на свои места)) Одни стабильно играют и зарабатывают очки, вторые проигрывают всяким Карпатам и вспоминают про удачные сборы))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 08.02.2020 17:45
    +1
    раз в году и коноплянка забивает
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 17:05
    +1
    После Динамо словенцы уже на стрёме... Шары не будет.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 16:48
    +1
    возможно хитрит португал-наверняка на матче скауты Бенфики...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.02.2020 18:21
    0
    gnt32, 08.02.2020 18:11
    это тебе пусть этот рассказывает-"Мне на товарняки как-то пох) Перед Шальке сборы тоже так себе прошли, что было потом все помнят) Жду официальные матчи, там и будем посмотреть)"
    с ним был спор
    Ну так ты будь мужиком, а не вафлей, и поспорь за победу Шахтёра
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    gnt32
    online
      gnt32, 08.02.2020 18:18
    0
    Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 18:15
    Трешер многоликий, покажи сначала где я писал что Шахтер пройдет Бенфику, и готов на это 200 баксов поставить?)) Я с тобой тогда тоже спорю на 2000 баксов что динама в следующем сезоне ЛЧ не возьмет) То-есть мы с тобой встречаемся в конце след.сезона и ты попадаешь на 2000 баксов?)
    дурачек рафинадный ,а где я писал ,что ты писал?
    я тебе придлогаю спор-----проходит шахтер я тебе 200 баксов
    не проходит -ты мне 200 баксов-------идет?
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    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 08.02.2020 18:15
    0
    gnt32, 08.02.2020 18:11
    то есть ты забздел?
    Трешер многоликий, покажи сначала где я писал что Шахтер пройдет Бенфику, и готов на это 200 баксов поставить?)) Я с тобой тогда тоже спорю на 2000 баксов что динама в следующем сезоне ЛЧ не возьмет) То-есть мы с тобой встречаемся в конце след.сезона и ты попадаешь на 2000 баксов?)
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