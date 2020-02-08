Луиш КАШТРУ: «Шахтер забил 3 гола, но мог забивать больше»

«Шахтер» в контрольном матче в Турции обыграл словенскую «Олимпию» со счетом 3:1. Встречу прокомментировал наставник Луиш Каштру.

«Первый тайм не удался. Один удар по воротам, мы не прессинговали и не контролировали игру. Второй тайм вышел другим. Мы уже все контролировали, а соперник почти не добирался до наших ворот. Забили 3 гола, а могли больше».

«3:1 - полностью заслуженно. Витао? У нас Додо в сборной, и был один правый защитник - Болбат. Мы решили проверить Витао справа. Он выполнил свои функции, сыграл эффективно», - считает Каштру.

20-го февраля команда проведет первый официальный матч года - против «Бенфики» в Лиге Европы.