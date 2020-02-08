Шахтер Донецк
3:1
Олимпия Любляна
08.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Шахтер забил 3 гола, но мог забивать больше»

Наставник «Шахтера» прокомментировал контрольный матч

  • 08.02.2020 19:09
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Луиш КАШТРУ: «Шахтер забил 3 гола, но мог забивать больше»
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» в контрольном матче в Турции обыграл словенскую «Олимпию» со счетом 3:1. Встречу прокомментировал наставник Луиш Каштру.

«Первый тайм не удался. Один удар по воротам, мы не прессинговали и не контролировали игру. Второй тайм вышел другим. Мы уже все контролировали, а соперник почти не добирался до наших ворот. Забили 3 гола, а могли больше».

«3:1 - полностью заслуженно. Витао? У нас Додо в сборной, и был один правый защитник - Болбат. Мы решили проверить Витао справа. Он выполнил свои функции, сыграл эффективно», - считает Каштру.

20-го февраля команда проведет первый официальный матч года - против «Бенфики» в Лиге Европы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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