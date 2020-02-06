Мариуполь крупно победил в контрольном матче

Команда провела спарринг в Турции

  • 06.02.2020 20:28
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Мариуполь крупно победил в контрольном матче
© fcmariupol.com

«Мариуполь» провел второй спарринг за день на сборе в Турции. Команда сумела победить «Славию» со счетом 3:0 благодаря голам Горбунова, Фомина и Танковского.

Ранее сегодня команда Александра Бабича обыграла «Стрипфинг».

«Мариуполь» — «Славия» — 3:0

Голы:  Горбунов (22) 1:0, Фомин (73) 2:0, Танковский (86) 3:0.

«Мариуполь»:  Гальчук, Яворский, Чоботенко, Тищенко, Горбунов, Мишнев, Чех, Федорчук, Полегенько, Топалов, Кулаков

с 62-й минуты:  Гальчук, Быков, Сагуткин, Петерман, Игнатенко,Танковский, Байдал, Дудик, Корниенко, Чурко, Фомин

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Источник — ФК Мариуполь

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