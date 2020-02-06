«Мариуполь» провел очередной товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Украинская команда разгромила «Славию» из Софии со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мариуполь» — «Славия» — 3:0
Голы: Горбунов, 22, Фомин, 73, с пенальти, Танковский, 86
Лучшие моменты матча Мариуполь - Славия София
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (Мариуполь).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Фомин (Мариуполь).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Горбунов (Мариуполь).
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Источник — YouTube
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