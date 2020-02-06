Мариуполь
3:2
Стрипфинг
06.02.2020, FT

Мариуполь совершил камбэк в товарищеском матче со Стрипфингом

Подопечные Александра Бабича пропустили два гола, но сумели вырвать победу

  • 06.02.2020 13:36
  • 804 просмотра
  • 3 комментария
Мариуполь совершил камбэк в товарищеском матче со Стрипфингом
© ФК Мариуполь

6 февраля «Мариуполь» удачно провел первый спарринг на втором сборе. Соперником команды был австрийский «Стрипфинг».

Стартовый отрезок встречи был за азовской командой. Подопечные Александра Бабича создали ряд моментов, но реализовать хотя бы один не удалось. Зато досадная ошибка позволила австрийцам открыть счет. На 30-й минуте отличился Сулимани.

В начале второй половины матча азовцы пропустили еще один гол. После розыгрыша углового мяч оказался в сетке после точного удара Хейникера. Но уже спустя пять минут «Мариуполю» удалось поразить ворота «Стрипфинга» и переломить ход всей встречи.

На 55-й минуте Чурко забил с 11-метровой отметки. Остаток матча прошел под диктовку азовцев. Игровая инициатива преобразовалась в гол на 80-й минуте . Дует Топалов – Кулаков сравнял счет. На 90-й минуте с помощью Мишнева отличился уже сам Топалов и поставил победную точку в этой встрече.

Товарищеский матч

«Мариуполь»  «Стрипфинг»  3:2

Голы: Чурко (55) пен, Кулаков (80) Топалов (90) – Сулимани (30), Хейникер (49).

«Мариуполь»:  Поспелов, Дава, Сагуткин, Быков, Путря, Петерман, Игнатенко, Кащук, Корниенко, Чурко, Фомин (Библик 33).

С 62-й минуты: Поспелов, Чоботенко, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Мишнев, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков.

Гл.тренер – Александр Бабич.

«Стрипфинг»:  Садилек, Балдиа, Райдль, Мур, Попп, Вебер, Леффлер, Илмаз, Бренер, Сулиман, Дьордерик.

Гл.тренер — Ганс Фризенбихтер.

6 февраля. Сиде. Starlight.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    daqo29
      daqo29, 06.02.2020 14:00
    0
    https://youtu.be/lKc26STTwHA - Крутяк. Интер - Милан
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 06.02.2020 13:46
    0
    3-2 з клубом аж РЕГІОНАЛЬНОЇ ліги Австрії...це капець
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 06.02.2020 13:40
    +1
    Что за клуб такой? Раньше и не слышала. Стриптиз-клуб что-ли? Стрип Фиг? И не выговоришь. Одним словом: Фиговый стриптиз! Мариуполю осталось только с стриптизёрами и играть!
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 06.02.2020 13:40
    +1
    Что за клуб такой? Раньше и не слышала. Стриптиз-клуб что-ли? Стрип Фиг? И не выговоришь. Одним словом: Фиговый стриптиз! Мариуполю осталось только с стриптизёрами и играть!
    Ссылка
    daqo29
      daqo29, 06.02.2020 14:00
    0
    https://youtu.be/lKc26STTwHA - Крутяк. Интер - Милан
    Ссылка
    StrikeX
    online
    StrikeX, 06.02.2020 13:46
    0
    3-2 з клубом аж РЕГІОНАЛЬНОЇ ліги Австрії...це капець
    Ссылка
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