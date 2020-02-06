Мариуполь совершил камбэк в товарищеском матче со Стрипфингом

6 февраля «Мариуполь» удачно провел первый спарринг на втором сборе. Соперником команды был австрийский «Стрипфинг».

Стартовый отрезок встречи был за азовской командой. Подопечные Александра Бабича создали ряд моментов, но реализовать хотя бы один не удалось. Зато досадная ошибка позволила австрийцам открыть счет. На 30-й минуте отличился Сулимани.

В начале второй половины матча азовцы пропустили еще один гол. После розыгрыша углового мяч оказался в сетке после точного удара Хейникера. Но уже спустя пять минут «Мариуполю» удалось поразить ворота «Стрипфинга» и переломить ход всей встречи.

На 55-й минуте Чурко забил с 11-метровой отметки. Остаток матча прошел под диктовку азовцев. Игровая инициатива преобразовалась в гол на 80-й минуте . Дует Топалов – Кулаков сравнял счет. На 90-й минуте с помощью Мишнева отличился уже сам Топалов и поставил победную точку в этой встрече.

Товарищеский матч

«Мариуполь» – «Стрипфинг» – 3:2

Голы: Чурко (55) пен, Кулаков (80) Топалов (90) – Сулимани (30), Хейникер (49).

«Мариуполь»: Поспелов, Дава, Сагуткин, Быков, Путря, Петерман, Игнатенко, Кащук, Корниенко, Чурко, Фомин (Библик 33).

С 62-й минуты: Поспелов, Чоботенко, Яворский, Тищенко, Полегенько, Чех, Мишнев, Федорчук, Горбунов, Топалов, Кулаков.

Гл.тренер – Александр Бабич.

«Стрипфинг»: Садилек, Балдиа, Райдль, Мур, Попп, Вебер, Леффлер, Илмаз, Бренер, Сулиман, Дьордерик.

Гл.тренер — Ганс Фризенбихтер.

6 февраля. Сиде. Starlight.