Ворскла минимально проиграла сербскому Спартаку

Прервалась ничейная серия команды Юрия Максимова

  • 02.02.2020 17:10
  • 167 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла минимально проиграла сербскому Спартаку
© ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» провела заключительный спарринг на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Юрия Максимова минимально проиграла сербскому «Спартаку» из Субботицы со счетом 0:1.

Отметим, что тем самым «Ворскла» прервала свою ничейную серию, которая насчитывала три матча. Ранее «Ворскла» разошлась миром с польским «Лодзем» (3:3), сербским «Радником» (3:3) и «Дритой» из Косово (1:1).

Завтра, 3 февраля, «Ворскла» вернется в Украину, а 7-го февраля снова отправится в Турцию на второй сбор, где уже запланировала провести еще четыре контрольных матча.

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности