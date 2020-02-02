Ворскла минимально проиграла сербскому Спартаку

Полтавская «Ворскла» провела заключительный спарринг на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Юрия Максимова минимально проиграла сербскому «Спартаку» из Субботицы со счетом 0:1.

Отметим, что тем самым «Ворскла» прервала свою ничейную серию, которая насчитывала три матча. Ранее «Ворскла» разошлась миром с польским «Лодзем» (3:3), сербским «Радником» (3:3) и «Дритой» из Косово (1:1).

Завтра, 3 февраля, «Ворскла» вернется в Украину, а 7-го февраля снова отправится в Турцию на второй сбор, где уже запланировала провести еще четыре контрольных матча.

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