Третий спарринг Ворсклы кряду завершился вничью

Команда Юрия Максимова не смогла обыграть косовскую «Дриту»

  • 30.01.2020 16:45
  • 555 просмотров
  • 3 комментария
Третий спарринг Ворсклы кряду завершился вничью
© ФК Ворскла

Сегодня, 30 января, «Ворскла» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции провела спарринг против клуба «Дрита» из Косово. Матч завершился со счетом 1:1.

Отметим, что для команды Юрия Максимова это третья ничья кряду в контрольных матчах. Ранее «Ворскла» разошлась миром с польским «Лодзем» (3:3) и сербским «Радником» (3:3).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 30.01.2020 17:14
    0
    BekXan, 30.01.2020 17:07
    Плюс сегодня подписали Опанасенка.Хорошее приобретение.
    Сомневаюсь. Опанасенко в Турции грел лавочку.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.01.2020 17:07
    0
    Плюс сегодня подписали Опанасенка.Хорошее приобретение.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.01.2020 17:05
    0
    Ну это хорошие результати.Команда борется и стремиться к результату.Это нормально, учитывая в каком разобранном состоянии её принял Максимов.
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    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 30.01.2020 17:14
    0
    BekXan, 30.01.2020 17:07
    Плюс сегодня подписали Опанасенка.Хорошее приобретение.
    Сомневаюсь. Опанасенко в Турции грел лавочку.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.01.2020 17:07
    0
    Плюс сегодня подписали Опанасенка.Хорошее приобретение.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.01.2020 17:05
    0
    Ну это хорошие результати.Команда борется и стремиться к результату.Это нормально, учитывая в каком разобранном состоянии её принял Максимов.
    Ссылка
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