Третий спарринг Ворсклы кряду завершился вничью

Сегодня, 30 января, «Ворскла» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции провела спарринг против клуба «Дрита» из Косово. Матч завершился со счетом 1:1.
Отметим, что для команды Юрия Максимова это третья ничья кряду в контрольных матчах. Ранее «Ворскла» разошлась миром с польским «Лодзем» (3:3) и сербским «Радником» (3:3).
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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