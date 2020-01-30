Третий спарринг Ворсклы кряду завершился вничью

Сегодня, 30 января, «Ворскла» на первом учебно-тренировочном сборе в Турции провела спарринг против клуба «Дрита» из Косово. Матч завершился со счетом 1:1.

Отметим, что для команды Юрия Максимова это третья ничья кряду в контрольных матчах. Ранее «Ворскла» разошлась миром с польским «Лодзем» (3:3) и сербским «Радником» (3:3).

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей