Ворскла сыграла вничью с сербским Радником

Полтавская «Ворскла» провела очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
«Ворскла» сыграла с сербским «Радником» со счетом 1:1. Полтавчане обыгрались во втором тайме встречи благодаря усилиям Щербака.
«Ворскла» — «Радник» — 1:1
Голы: ?, 25 — Щербак, 70
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Источник — ФК Ворскла
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