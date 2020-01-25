ВИДЕО. Невероятный камбэк Ворсклы в матче с польским Лодзем

Первая контрольная игра Ворсклы в Турции с польским клубом Лодзь закончилась невероятным камбэком подопечных Юрия Максимова во втором тайме. Итоговый счет матча - 3:3.
🇹🇷Перша контрольна гра Ворскли в Туреччині з польським клубом Лодзь позначилась неймовірним камбеком підопічних Юрія Максимова у другому таймі. Підсумковий рахунок матчу - 3:3 👏🏻👏🏻👏🏻 Голами у складі нашої команди відзначились Луїзао @luizao_oficiall , Артур @arturlateral_oficial66 та ще один гравець, який зараз на оглядинах у полтавському колективі. Далі - більше! 💚#wearefcvorskla
Источник — Sport.ua
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