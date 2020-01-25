ВИДЕО. Невероятный камбэк Ворсклы в матче с польским Лодзем

Команда Юрия Максимова отыграла три мяча

  • 25.01.2020 19:26
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ВИДЕО. Невероятный камбэк Ворсклы в матче с польским Лодзем
© https://vorskla.com.ua/

Первая контрольная игра Ворсклы в Турции с польским клубом Лодзь закончилась невероятным камбэком подопечных Юрия Максимова во втором тайме. Итоговый счет матча - 3:3.

Ворскла (Украина) — Лодзь (Польша) — 3:3 (0:3)
 
Голы: Луизао (62), Артур (70), игрок на просмотре (83) — Ратайчук (25), Дабровски (31), Пируло (45).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇹🇷Перша контрольна гра Ворскли в Туреччині з польським клубом Лодзь позначилась неймовірним камбеком підопічних Юрія Максимова у другому таймі. Підсумковий рахунок матчу - 3:3 👏🏻👏🏻👏🏻 Голами у складі нашої команди відзначились Луїзао @luizao_oficiall , Артур @arturlateral_oficial66 та ще один гравець, який зараз на оглядинах у полтавському колективі. Далі - більше! 💚#wearefcvorskla

Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

 
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Источник — Sport.ua

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