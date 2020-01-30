Шахтер завершил первую часть сборов победой над Словацко

Последний матч донецкого «Шахтера» в первой части зимних тренировочных сборов против чешского «Словацко» из городка Угерске-Градиште стал завершением длительного процесса вхождения в 2020-й год действующего чемпиона Украины. Уже совсем скоро «горнякам» предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы против португальской «Бенфики», так что любой игровой опыт, который еще можно успеть получить, точно не оказался бы лишним.

Дончане решили приобщить своих фанатов к более бодрому подъему по утрам, назначив оба своих последних поединка еще до 10:00 по киевскому времени. И если в игре против сербского «Пролетера» (0:1) лишь энтузиасту и преданному поклоннику было любопытно наблюдать за процессом адаптации ближайшего резерва «Шахтера» к игре в качестве основного костяка команды, то игра против чешского представителя стала испытанием готовности для наиболее приближенного к предполагаемому стартовому составу на игру в Лиги Европы УЕФА.

Поскольку, в отличии от матча против «Войводины» (1:1), основной обойме дончан было выделено полный объем игрового времени на футбольном поле, то «зажигать» в комбинационной игре уже с первых минут никто из «оранжево-черных» особо и не спешил. «Шахтер» в медленном темпе выстраивал пути подхода к чужим владениям, и лишь персональная активность и желание Евгения Коноплянки разительно отличалась от хладнокровности партнеров. Атакующий полузащитник не стеснялся брать на себя игру в завершении, и пару раз своими ударами со средней дистанции заставил голкипера Трмала понервничать на линии ворот.

Акцент «горняков» в атаке падал на фланговую активность, где привычно активным был Исмаили. К сожалению, бразильскому левому защитнику не удалось завершить даже первый тайм этой встречи. Неудачное падение на газон стало причиной для повреждения его правой руки, а играть через боль футболисту не позволил тренерский штаб. Вместо этого, «Шахтер» перестроился в обороне, и на некогда родную позицию вернулся Николай Матвиенко, а в центр обороны был отправлен Валерий Бондарь.

Время поединка протекало размеренным чередом, уже успели смениться и таймы, а судьбу встречи с точки зрения результата решил удачный выход на замену Виктора Коваленко. Уже первая атака с его участие завершилась голом. Болбат разогнался во время контрнаступления, после чего выдал передачу в левую половину чужой штрафной (возможно, в оффсайд – не хватило камер для точного определения), откуда Коваленко ударом в одно касание вогнал мяч в левый нижний угол.

Простая контратака от дончан сняла уже начинавший нависать уровень напряжения от отсутствия голов. Раскрылись после такого выпада и чешские представители, однако их попытки сравнять счет были встречены крайне уверенной игрой со стороны Андрея Пятова на линии ворот.

Этот матч вряд ли можно считать показательным с точки зрения физических кондиций «горняков». Тренерский штаб продолжает искать новые подходы. В частности, мы увидели расположение в атаке с Тайсоном и Коноплянкой по флангам, и Марлосом в центральной зоне, что раньше не было заметно за «Шахтером». Кроме того, седьмого номера дончан использовали лишь в глубоком подыгрыше, избегая прямого участия в атаках, что тоже можно было считать новаторством. Стоит отметить и прекрасную игру Матвиенко на левом фланге обороны после замены Исмаили. Стало быть, окончательный свой вид «горянкам» еще только предстоит обрести.

Первую часть зимнего подготовительного процесса действующий чемпион Украины завершил. Команда Луиша Каштру в ближайшее время отправится в Киев, после чего игроки получат небольшой период отдыха, который во второй день февраля 2020-го года сменится на очередную порцию тренировок на турецких полях.

Товарищеский матч.



Шахтер – Словацко – 1:0



Коваленко, 56



Шахтер: Пятов – Исмаили (Бондарь, 37), Матвиенко, Хочолава, Болбат (Кирюханцев, 87) – Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик – Коноплянка (Коваленко, 55), Тайсон, Марлос (Тете, 75) – Мораес (Сикан, 82).

Словацко: Трмал – Дивишек, Кадлец, Шимко, Рейнберк – Загустел, Гавлек, Садилек, Петржела – Навратил – Дворжак.



Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталия, Турция)

ШАХТЕР-СЛОВАЦКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 14°C

