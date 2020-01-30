Шахтер Донецк
1:0
Словацко
30.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер завершил первую часть сборов победой над Словацко

Виктор Коваленко оформил взятие ворот первым касанием мяча в поединке

  • 30.01.2020 10:52
  • 1022 просмотра
  • 16 комментариев
Шахтер завершил первую часть сборов победой над Словацко
© ФК Шахтер

Последний матч донецкого «Шахтера» в первой части зимних тренировочных сборов против чешского «Словацко» из городка Угерске-Градиште стал завершением длительного процесса вхождения в 2020-й год действующего чемпиона Украины. Уже совсем скоро «горнякам» предстоит сыграть в плей-офф Лиги Европы против португальской «Бенфики», так что любой игровой опыт, который еще можно успеть получить, точно не оказался бы лишним.

Дончане решили приобщить своих фанатов к более бодрому подъему по утрам, назначив оба своих последних поединка еще до 10:00 по киевскому времени. И если в игре против сербского «Пролетера» (0:1) лишь энтузиасту и преданному поклоннику было любопытно наблюдать за процессом адаптации ближайшего резерва «Шахтера» к игре в качестве основного костяка команды, то игра против чешского представителя стала испытанием готовности для наиболее приближенного к предполагаемому стартовому составу на игру в Лиги Европы УЕФА.

Поскольку, в отличии от матча против «Войводины» (1:1), основной обойме дончан было выделено полный объем игрового времени на футбольном поле, то «зажигать» в комбинационной игре уже с первых минут никто из «оранжево-черных» особо и не спешил. «Шахтер» в медленном темпе выстраивал пути подхода к чужим владениям, и лишь персональная активность и желание Евгения Коноплянки разительно отличалась от хладнокровности партнеров. Атакующий полузащитник не стеснялся брать на себя игру в завершении, и пару раз своими ударами со средней дистанции заставил голкипера Трмала понервничать на линии ворот.

Акцент «горняков» в атаке падал на фланговую активность, где привычно активным был Исмаили. К сожалению, бразильскому левому защитнику не удалось завершить даже первый тайм этой встречи. Неудачное падение на газон стало причиной для повреждения его правой руки, а играть через боль футболисту не позволил тренерский штаб. Вместо этого, «Шахтер» перестроился в обороне, и на некогда родную позицию вернулся Николай Матвиенко, а в центр обороны был отправлен Валерий Бондарь.

Время поединка протекало размеренным чередом, уже успели смениться и таймы, а судьбу встречи с точки зрения результата решил удачный выход на замену Виктора Коваленко. Уже первая атака с его участие завершилась голом. Болбат разогнался во время контрнаступления, после чего выдал передачу в левую половину чужой штрафной (возможно, в оффсайд – не хватило камер для точного определения), откуда Коваленко ударом в одно касание вогнал мяч в левый нижний угол.

Простая контратака от дончан сняла уже начинавший нависать уровень напряжения от отсутствия голов. Раскрылись после такого выпада и чешские представители, однако их попытки сравнять счет были встречены крайне уверенной игрой со стороны Андрея Пятова на линии ворот.

Этот матч вряд ли можно считать показательным с точки зрения физических кондиций «горняков». Тренерский штаб продолжает искать новые подходы. В частности, мы увидели расположение в атаке с Тайсоном и Коноплянкой по флангам, и Марлосом в центральной зоне, что раньше не было заметно за «Шахтером». Кроме того, седьмого номера дончан использовали лишь в глубоком подыгрыше, избегая прямого участия в атаках, что тоже можно было считать новаторством. Стоит отметить и прекрасную игру Матвиенко на левом фланге обороны после замены Исмаили. Стало быть, окончательный свой вид «горянкам» еще только предстоит обрести.

Первую часть зимнего подготовительного процесса действующий чемпион Украины завершил. Команда Луиша Каштру в ближайшее время отправится в Киев, после чего игроки получат небольшой период отдыха, который во второй день февраля 2020-го года сменится на очередную порцию тренировок на турецких полях.

Товарищеский матч.

Шахтер – Словацко – 1:0

Коваленко, 56

Шахтер: Пятов – Исмаили (Бондарь, 37), Матвиенко, Хочолава, Болбат (Кирюханцев, 87) – Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик – Коноплянка (Коваленко, 55), Тайсон, Марлос (Тете, 75) – Мораес (Сикан, 82).

Словацко: Трмал – Дивишек, Кадлец, Шимко, Рейнберк – Загустел, Гавлек, Садилек, Петржела – Навратил – Дворжак.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталия, Турция)

ШАХТЕР-СЛОВАЦКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 11:37
    0
    Иван Грозный, 30.01.2020 11:30
    Кто пробовать кумыс будет?Витек или палкин?
    Палкин конечно . Витек это бартер эквивалентный этим двум ведрам , как футболист
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 11:36
    +1
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:29
    Думаю что твой парень или друзья алкаши за гаражами оценят твой сортирный юморок, но он точно не уместный)
    Не понимаю , к чему ты проецируешь свой быт на меня .
    И причём тут это к трансфера Вити .
    Ладно , думаю если в нагрузку дадите кривдеца, то можно два ведра кумыса , пахлаву( но уже обычную) и миску плова ( без мяса )
    Больше казахи не дадут и не проси
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 11:36
    0
    Если бы не тайные поклонники Шахтера , то на ветке было бы пару комментов
    По игре не знаю, не смотрел, но моменты судя по всему были с обеих сторон
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 11:30
    -4
    jekаfunny, 30.01.2020 11:27
    Ну там у кого кумыс вкуснеее будет , тот и заберёт
    Кто пробовать кумыс будет?Витек или палкин?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:29
    +2
    jekаfunny, 30.01.2020 11:26
    Че ты бамбанул, ну ладно , два ведра кумыса и пахлаву( медовую) .
    Сорян , недооценил
    Думаю что твой парень или друзья алкаши за гаражами оценят твой сортирный юморок, но он точно не уместный)
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 30.01.2020 11:28
    -3
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:19
    И это пернул болельщик клуба, который дальше Турции своих деревяшек сплавить не может)))
    Кротов даже в Турцию не зовут.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 11:27
    -1
    Иван Грозный, 30.01.2020 11:20
    там есть Кызыл-Жар,лидер чемпионата,он первый на очереди на эту супер звезду.
    Ну там у кого кумыс вкуснеее будет , тот и заберёт
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 11:26
    -1
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:19
    И это пернул болельщик клуба, который дальше Турции своих деревяшек сплавить не может)))
    Че ты бамбанул, ну ладно , два ведра кумыса и пахлаву( медовую) .
    Сорян , недооценил
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 11:20
    -4
    jekаfunny, 30.01.2020 11:16
    Казахский АхТыжПес , теперь готовит не один , а сразу два ведра кумыса , за этого кудесника мяча
    там есть Кызыл-Жар,лидер чемпионата,он первый на очереди на эту супер звезду.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:19
    +2
    jekаfunny, 30.01.2020 11:16
    Казахский АхТыжПес , теперь готовит не один , а сразу два ведра кумыса , за этого кудесника мяча
    И это пернул болельщик клуба, который дальше Турции своих деревяшек сплавить не может)))
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 11:16
    -2
    p_s_l, 30.01.2020 11:00
    Цена на Коваленко взлетела
    Казахский АхТыжПес , теперь готовит не один , а сразу два ведра кумыса , за этого кудесника мяча
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 11:15
    -5
    dar veter, 30.01.2020 11:07
    Правильно Пятов в интервью сказал. : Главное вернуться без травм.
    Ну какая разница в товарняках 1:0 или 0 :1 ??? Они ж для того и есть, а не для троллей
    ну самое главное без "оплеух".
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 11:14
    -5
    p_s_l, 30.01.2020 11:00
    Цена на Коваленко взлетела
    космически взлетела.
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 30.01.2020 11:07
    +3
    Правильно Пятов в интервью сказал. : Главное вернуться без травм.
    Ну какая разница в товарняках 1:0 или 0 :1 ??? Они ж для того и есть, а не для троллей
    Ссылка
    Иван Грозный
      Иван Грозный, 30.01.2020 11:02
    -4
    это просто праздник какой-то(https://www.youtube.com/watch?v=Zp2dGxYDq7w)
    Ссылка
    p_s_l
      p_s_l, 30.01.2020 11:00
    -3
    Цена на Коваленко взлетела
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 30.01.2020 10:57
    -1
    Вау! Пэрэмога!
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 30.01.2020 11:07
    +3
    Правильно Пятов в интервью сказал. : Главное вернуться без травм.
    Ну какая разница в товарняках 1:0 или 0 :1 ??? Они ж для того и есть, а не для троллей
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:29
    +2
    jekаfunny, 30.01.2020 11:26
    Че ты бамбанул, ну ладно , два ведра кумыса и пахлаву( медовую) .
    Сорян , недооценил
    Думаю что твой парень или друзья алкаши за гаражами оценят твой сортирный юморок, но он точно не уместный)
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:19
    +2
    jekаfunny, 30.01.2020 11:16
    Казахский АхТыжПес , теперь готовит не один , а сразу два ведра кумыса , за этого кудесника мяча
    И это пернул болельщик клуба, который дальше Турции своих деревяшек сплавить не может)))
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 11:36
    +1
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 11:29
    Думаю что твой парень или друзья алкаши за гаражами оценят твой сортирный юморок, но он точно не уместный)
    Не понимаю , к чему ты проецируешь свой быт на меня .
    И причём тут это к трансфера Вити .
    Ладно , думаю если в нагрузку дадите кривдеца, то можно два ведра кумыса , пахлаву( но уже обычную) и миску плова ( без мяса )
    Больше казахи не дадут и не проси
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 11:37
    0
    Иван Грозный, 30.01.2020 11:30
    Кто пробовать кумыс будет?Витек или палкин?
    Палкин конечно . Витек это бартер эквивалентный этим двум ведрам , как футболист
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 11:36
    0
    Если бы не тайные поклонники Шахтера , то на ветке было бы пару комментов
    По игре не знаю, не смотрел, но моменты судя по всему были с обеих сторон
    Ссылка
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