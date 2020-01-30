Луиш КАШТРУ: «На сборах планировали посмотреть новых игроков»

Наставник «Шахтера» - о сборах в Турции

  • 30.01.2020 12:37
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Луиш КАШТРУ: «На сборах планировали посмотреть новых игроков»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Сегодня победой в контрольном матче против «Словацко» (1:0) для «Шахтера» завершилась первая часть сборов в Турции.

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги первой части сбора:

– На первый сбор были запланированы определенные цели – например, посмотреть на новых игроков. Это удалось благодаря вчерашнему и предыдущим матчам. Это было очень важно, чтобы сформировать мнение о них.

В сегодняшнем матче были совсем другие цели. Вчера следили индивидуально за игроками. Сегодня смотрели на коллективную игру. Важно было активно реагировать на потерю мяча, нам это удалось.

Была цель – отличная работа оборонительного блока, правильный контроль от линии обороны. Нужно было доминировать в игре – это удалось. 

Ребята очень устали, они получали серьезные нагрузки. Но игроки показали себя достойно, показали, что добавляют и в тренировках, и в матчах. Довольны сегодняшним матчем. Теперь 2 дня отдохнем и будет вторая часть подготовки. Я доволен. 

- Уже определились, кто из новых игроков останется, а кто покинет команду?
– Все, что происходит внутри команды – это будет решаться между тренером и администрацией. Все решения обнародуем. Сейчас в голове уже есть определенная оценка каждого игрока по итогам сборов. 

Для них сложна наша работа, они не привыкли. Но играя в «Шахтере», ты должен быть на высоком уровне. Каждый старался. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже. 

- Марлос в позиции под нападающим – это эксперимент?
– Мы уже не экспериментируем, мы уже уверены. Марлос играл либо вингера, либо под нападающим в сезоне. У него очень хорошая техника, он умеет действовать в ограниченном пространстве, отличное видение поля. Осталось добрать физическую форму. Знаю чего он стоит на этих позициях.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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