Шахтер Донецк

В четверг, 30-го января, прошел товарищеский поединок, в котором играли донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко».
«Шахтер» – «Словацко» – 1:0
Коваленко, 56
Лучшие моменты первого тайма
Гол Коваленко
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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