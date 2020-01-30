Товарищеский матч.



Шахтер – Словацко – 1:0



Коваленко, 56



Шахтер: Пятов – Исмаили (Бондарь, 37), Матвиенко, Хочолава, Болбат (Кирюханцев, 87) – Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик – Коноплянка (Коваленко, 55), Тайсон, Марлос (Тете, 75) – Мораес (Сикан, 82).



Запасные: Шевченко, Трубин, Кривцов, Муравский, Сиприано, Дентиньо, Веллингтон Нем, Бондаренко, Вакула, Мудрик, Фернандо.

Словацко: Трмал – Дивишек, Кадлец, Шимко, Рейнберк – Загустел, Гавлек, Садилек, Петржела – Навратил – Дворжак.



Запасные: Немвра, Василев, Маречек, Когут, Юрошка, Вехета, Зайиц.



Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталия, Турция)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



89 мин. МОМЕНТ! Тете завершил рывок с правого фланга в центральную зону перед штрафной ударом в правый нижний угол! На месте Трмал!



87 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Кирюханцев завершит игру вместо Болбата.



85 мин. Болбат начал набирать под занавес поединка! Очередной стремительный рывок за мячом после перевода в глубину правого фланга атаки!



84 мин. Сикана сбили при первой же попытке молодого форварда подойти с мячом к чужой штрафной.



82 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Сикан вышел на поле вместо Мораеса.



81 мин. ОПАСНО! Тайсон вырезал прострел с правого фланга вдоль вратарской, однако слишком сильно поднял мяч над газоном!



80 мин. Сикана готовят к выходу на поле.



78 мин. Хочолава успел перехватить продвижение Петржелы на левый фланг штрафной!



75 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Тете и Маркос Антонио вступили в игру вместо Марлоса и Степаненко, соответственно.



75 мин. ОПАСНО! Марлос покатил в глубину правого фланга на Болбата, тот прострелил вдоль вратарской, однако Коваленко и Мораеса так и не пустили к мячу!



74 мин. МОМЕНТ! Блестящий сейв Пятова после удара слету со входа во вратарскую в исполнении Дворжака!



73 мин. Болбат проспал подачу с правого фланга на дальнюю штангу, после чего сам же и исправил свою ошибку выносом из-под ног Загустела.



71 мин. Матвиенко оказался под прессингом на левом фланге обороны, однако извлек максимум из ситуации четко поставленным корпусом.



69 мин. Сбился темп встречи в последние минуты. Шахтер спокойно контролирует ход встречи.



67 мин. Против Петржелы были нарушены правила со стороны Коваленко на левом фланге атаки дончан.



64 мин. ОПАСНО! Не акцентированный удар от правого угла штрафной нанес Петржела. Точно в руки Пятову.



62 мин. Дворжак пробил головой метров с десяти после подачи с левого фланга. Над перекладиной прошел мяч.



58 мин. Атака Словацко захлебнулась в глубине правого фланга.



56 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Коваленко ударом в одно касание завершил передачу Болбата на ход в левую половину штрафной! Вот и выход на замену! Не факт, конечно, что Виктор не был в оффсайде в этой ситуации!



55 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коваленко вышел на поле вместо Коноплянки.



52 мин. МОМЕНТ! Дальний удар слету исполнил Загустел! Пятов со второй попытки зафиксировал мяч на линии ворот!



51 мин. Мораес нарушил правила против Кадлеца на правом фланге атаки.



49 мин. Длинный перевод мяча в исполнении Хочолавы в адрес Коноплянки был перехвачен.



48 мин. Матвиенко робко старался пройти с левого фланга в зону перед штрафной соперника, однако так и не придумал, что делать в завершении своего рывка.



47 мин. Контроль мяча в атаке от донецкой команды уже с первых минут тайма.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Угловой на левом фланге сумел заработать Матвиенко своей подачей на левом фланге.



43 мин. Прострел Коноплняки от лицевой на правом фланге атаки получился слишком слабым.



42 мин. В очередной раз голкиперу чешской комнады удалось перехватить передачу во вратарскую. С правого фланга навешивал Коноплянка.



40 мин. В руках Трмала оказался мяч после прострела Матвиенко с левого фланга.



37 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Бондарь продолжит игру вместо Исмаили. Матвиенко на позиции левого защитника.



35 мин. К счастью, элегантный девайс не пригодился, Исмаили сам покинул поле, но игру вряд ли продолжит.



34 мин. Легендарное кресло на колесиках уже рядом с левым защитником Шахтера.



33 мин. Исмаили очень неудачно приземлился на правую ногу. Замораживают конечность бразильца.



31 мин. Удар из-за пределов штрафной в исполнении Петржелы отправил мяч намного выше ворот.



28 мин. Степаненко остановил развитие атаки Словацко по правому флангу.



26 мин. МОМЕНТ! Коноплянка продолжает оставаться на правом фланге атаки, откуда сейчас и пробил по воротам соперников, предварительно войдя в штрафную. Пришлось тянуться к мячу, так что промах был легко объясним.



23 мин. Попытка Тайсона сыграть в пас с Мораесом на левом фланге атаки завершилась попаданием Жуниора в оффсайд.



21 мин. МОМЕНТ! Мягкий черпак от Патрика в штрафную и вот, Исмаили уже может пробивать от левого угла вратарской! Спас голкипер!



21 мин. Комбинирует Шахтер в неспешном темпе, преимущественно, в центре поля.



18 мин. МОМЕНТ! Исмаили покатил на вход в центральную зону штрафной с левого фланга, после чего в одно касание на исполнение пробивал Марлос. Точно в руки голкипера!



16 мин. ОПАСНО! Удар Гавлика на правом фланге метров с 35-и до ворот отправил мяч в сторону от дальней штанги!



14 мин. Чешская команда перешла в наступление, однако первая передача в штрафную Пятова оказалась неточной.



13 мин. Очередной оффсайд. Болбат в него попал на правом фланге.



13 мин. Была заблокирована попытка удара со средней дистанции в исполнении Марлоса.



11 мин. Перевод с правого фланга от Степаненко застал в оффсайде Мораеса на дальней половине штрафной.



7 мин. Коноплянка оказался на правом фланге атаки, откуда попытался нанести удар с приличной дистанции. Мяч прошел выше цели.



5 мин. МОМЕНТ! Степаненко мягко подал от лицевой с правого фланга на дальнюю штангу, откуда Жуниор Мораес ударом головой заставил мяч разминуться со штангой!



4 мин. Исмаили не смог пройти мимо двух соперников во время рывка по левому флангу.



2 мин. МОМЕНТ! Пятов намертво забрал мяч в руки после удара с острого угла на левом фланге от Садилека!



1 мин. Коноплняка нарушил правила на правом фланге обороны практически у углового флажка.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В четверг, 30-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле комплекса «Regnum Sports Center», начало в 9:00.

Донецкий «Шахтер» продолжает поддерживать здоровый режим дня у своих поклонников. Последняя игра действующего чемпиона Украины в первой части зимних сборов начнется даже раньше, чем рабочий день в отдельных сферах деятельности в нашей стране. Будущий соперник «горняков» – чешский футбольный клуб «Словацко» из города Угерске-Градиште, который в прошлом сезоне Первой лиги Чехии занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Словацко».