Шахтер Донецк
1:0
Словацко
30.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Словацко – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма товарищеского поединка

  • 30.01.2020 09:00
  • 8907 просмотров
  • 28 комментариев
Шахтер – Словацко – 1:0. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

Товарищеский матч.

Шахтер – Словацко – 1:0

Коваленко, 56

Шахтер: Пятов – Исмаили (Бондарь, 37), Матвиенко, Хочолава, Болбат (Кирюханцев, 87) – Степаненко (Маркос Антонио, 75), Алан Патрик – Коноплянка (Коваленко, 55), Тайсон, Марлос (Тете, 75) – Мораес (Сикан, 82).

Запасные: Шевченко, Трубин, Кривцов, Муравский, Сиприано, Дентиньо, Веллингтон Нем, Бондаренко, Вакула, Мудрик, Фернандо.

Словацко: Трмал – Дивишек, Кадлец, Шимко, Рейнберк – Загустел, Гавлек, Садилек, Петржела – Навратил – Дворжак.

Запасные: Немвра, Василев, Маречек, Когут, Юрошка, Вехета, Зайиц.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталия, Турция)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

89 мин. МОМЕНТ! Тете завершил рывок с правого фланга в центральную зону перед штрафной ударом в правый нижний угол! На месте Трмал!

 87 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Кирюханцев завершит игру вместо Болбата.

85 мин. Болбат начал набирать под занавес поединка! Очередной стремительный рывок за мячом после перевода в глубину правого фланга атаки!

84 мин. Сикана сбили при первой же попытке молодого форварда подойти с мячом к чужой штрафной.

 82 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Сикан вышел на поле вместо Мораеса.

81 мин. ОПАСНО! Тайсон вырезал прострел с правого фланга вдоль вратарской, однако слишком сильно поднял мяч над газоном!

80 мин. Сикана готовят к выходу на поле.

78 мин. Хочолава успел перехватить продвижение Петржелы на левый фланг штрафной!

 75 мин. ЗАМЕНЫ У ШАХТЕРА. Тете и Маркос Антонио вступили в игру вместо Марлоса и Степаненко, соответственно.

75 мин. ОПАСНО! Марлос покатил в глубину правого фланга на Болбата, тот прострелил вдоль вратарской, однако Коваленко и Мораеса так и не пустили к мячу!

74 мин. МОМЕНТ! Блестящий сейв Пятова после удара слету со входа во вратарскую в исполнении Дворжака!

73 мин. Болбат проспал подачу с правого фланга на дальнюю штангу, после чего сам же и исправил свою ошибку выносом из-под ног Загустела.

71 мин. Матвиенко оказался под прессингом на левом фланге обороны, однако извлек максимум из ситуации четко поставленным корпусом.

69 мин. Сбился темп встречи в последние минуты. Шахтер спокойно контролирует ход встречи.

67 мин. Против Петржелы были нарушены правила со стороны Коваленко на левом фланге атаки дончан.

64 мин. ОПАСНО! Не акцентированный удар от правого угла штрафной нанес Петржела. Точно в руки Пятову.

62 мин. Дворжак пробил головой метров с десяти после подачи с левого фланга. Над перекладиной прошел мяч.

58 мин. Атака Словацко захлебнулась в глубине правого фланга.

 56 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Коваленко ударом в одно касание завершил передачу Болбата на ход в левую половину штрафной! Вот и выход на замену! Не факт, конечно, что Виктор не был в оффсайде в этой ситуации!

55 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Коваленко вышел на поле вместо Коноплянки.

52 мин. МОМЕНТ! Дальний удар слету исполнил Загустел! Пятов со второй попытки зафиксировал мяч на линии ворот!

51 мин. Мораес нарушил правила против Кадлеца на правом фланге атаки.

49 мин. Длинный перевод мяча в исполнении Хочолавы в адрес Коноплянки был перехвачен.

48 мин. Матвиенко робко старался пройти с левого фланга в зону перед штрафной соперника, однако так и не придумал, что делать в завершении своего рывка.

47 мин. Контроль мяча в атаке от донецкой команды уже с первых минут тайма.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Угловой на левом фланге сумел заработать Матвиенко своей подачей на левом фланге.

43 мин. Прострел Коноплняки от лицевой на правом фланге атаки получился слишком слабым.

42 мин. В очередной раз голкиперу чешской комнады удалось перехватить передачу во вратарскую. С правого фланга навешивал Коноплянка.

40 мин. В руках Трмала оказался мяч после прострела Матвиенко с левого фланга.

37 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Бондарь продолжит игру вместо Исмаили. Матвиенко на позиции левого защитника.

35 мин. К счастью, элегантный девайс не пригодился, Исмаили сам покинул поле, но игру вряд ли продолжит.

34 мин. Легендарное кресло на колесиках уже рядом с левым защитником Шахтера.

33 мин. Исмаили очень неудачно приземлился на правую ногу. Замораживают конечность бразильца.

31 мин. Удар из-за пределов штрафной в исполнении Петржелы отправил мяч намного выше ворот.

28 мин. Степаненко остановил развитие атаки Словацко по правому флангу.

26 мин. МОМЕНТ! Коноплянка продолжает оставаться на правом фланге атаки, откуда сейчас и пробил по воротам соперников, предварительно войдя в штрафную. Пришлось тянуться к мячу, так что промах был легко объясним.

23 мин. Попытка Тайсона сыграть в пас с Мораесом на левом фланге атаки завершилась попаданием Жуниора в оффсайд.

21 мин. МОМЕНТ! Мягкий черпак от Патрика в штрафную и вот, Исмаили уже может пробивать от левого угла вратарской! Спас голкипер!

21 мин. Комбинирует Шахтер в неспешном темпе, преимущественно, в центре поля.

18 мин. МОМЕНТ! Исмаили покатил на вход в центральную зону штрафной с левого фланга, после чего в одно касание на исполнение пробивал Марлос. Точно в руки голкипера!

16 мин. ОПАСНО! Удар Гавлика на правом фланге метров с 35-и до ворот отправил мяч в сторону от дальней штанги!

14 мин. Чешская команда перешла в наступление, однако первая передача в штрафную Пятова оказалась неточной.

13 мин. Очередной оффсайд. Болбат в него попал на правом фланге.

13 мин. Была заблокирована попытка удара со средней дистанции в исполнении Марлоса.

11 мин. Перевод с правого фланга от Степаненко застал в оффсайде Мораеса на дальней половине штрафной.

7 мин. Коноплянка оказался на правом фланге атаки, откуда попытался нанести удар с приличной дистанции. Мяч прошел выше цели.

5 мин. МОМЕНТ! Степаненко мягко подал от лицевой с правого фланга на дальнюю штангу, откуда Жуниор Мораес ударом головой заставил мяч разминуться со штангой!

4 мин. Исмаили не смог пройти мимо двух соперников во время рывка по левому флангу.

2 мин. МОМЕНТ! Пятов намертво забрал мяч в руки после удара с острого угла на левом фланге от Садилека!

1 мин. Коноплняка нарушил правила на правом фланге обороны практически у углового флажка.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 30-го января, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко». Матч пройдет в Анталье (Турция), на поле комплекса «Regnum Sports Center», начало в 9:00.

Донецкий «Шахтер» продолжает поддерживать здоровый режим дня у своих поклонников. Последняя игра действующего чемпиона Украины в первой части зимних сборов начнется даже раньше, чем рабочий день в отдельных сферах деятельности в нашей стране. Будущий соперник «горняков» – чешский футбольный клуб «Словацко» из города Угерске-Градиште, который в прошлом сезоне Первой лиги Чехии занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Шахтером» и «Словацко».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    jwls1914
      jwls1914, 30.01.2020 11:34
    0
    Leo Leo, 30.01.2020 10:48
    В этом сезоне станет ясно,что Коноплянка не тянет.. Случайный персонаж в Шахтер.. один плюс, паспорт..
    Для ротации в УПЛ его уровня хватит с головой. Имхо, тот случай когда и Жене хорошо, и Шахтеру не плохо. А серьезной борьбы в ЛЕ вряд ли в этом сезоне всерьез стоит ожидать
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 10:59
    +1
    Trasher311987, 30.01.2020 10:27
    Только регистрированным пользователям
    Так можно ж зарегистрироваться! За это ж денег не возьмут, и болеть за шахту тебя не заставят
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 30.01.2020 10:53
    -2
    Leo Leo, 30.01.2020 10:48
    В этом сезоне станет ясно,что Коноплянка не тянет.. Случайный персонаж в Шахтер.. один плюс, паспорт..
    Есть ещё Авангард Краматорск.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 10:51
    +1
    Trasher311987, 30.01.2020 10:23
    Сравниваю двух наших грандов. Динамо готово лучше. Касается и основы и запасных.
    Интересно будет в Упл.
    Я смотрю даже Заря с Десной выглядят живее.
    это все ИМХО
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 30.01.2020 10:49
    +1
    Leo Leo, 30.01.2020 10:48
    В этом сезоне станет ясно,что Коноплянка не тянет.. Случайный персонаж в Шахтер.. один плюс, паспорт..
    На хера они его вообще покупали?
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 30.01.2020 10:48
    +3
    В этом сезоне станет ясно,что Коноплянка не тянет.. Случайный персонаж в Шахтер.. один плюс, паспорт..
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 10:36
    -2
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:35
    Так а че ж ты со мной тогда споришь? Там ниже чел с ником ZloyDeda ныть начал, и про динаму на ветке Шахтера вспоминать)
    Я вообще не спорил.
    Друг ты меня с кем то путаешь.)))))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:35
    +1
    Trasher311987, 30.01.2020 10:32
    Тю так бесплатная есть. Но для регистированых пользователей на сайте.
    Это анонсировалась на спорт.юа
    Так а че ж ты со мной тогда споришь? Там ниже чел с ником ZloyDeda ныть начал, и про динаму на ветке Шахтера вспоминать)
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 10:32
    +1
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:29
    Вопрос был в бесплатной трансляции, она есть, не нужно искать отмазки... опять вечно недовольные нашлись)
    Тю так бесплатная есть. Но для регистированых пользователей на сайте.
    Это анонсировалась на спорт.юа
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:29
    +4
    Trasher311987, 30.01.2020 10:27
    Только регистрированным пользователям
    Вопрос был в бесплатной трансляции, она есть, не нужно искать отмазки... опять вечно недовольные нашлись)
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 10:27
    -1
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:26
    А неее, есть. В глаза что-ли балуетесь, или компутером пользоваться не умеете) Трансляция идет полным ходом)
    Только регистрированным пользователям
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:26
    +1
    AK_228, 30.01.2020 10:10
    да хер там
    А неее, есть. В глаза что-ли балуетесь, или компутером пользоваться не умеете) Трансляция идет полным ходом)
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:24
    +1
    AK_228, 30.01.2020 10:10
    да хер там
    А да, действительно, нету. Сорри
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 10:23
    -4
    Сравниваю двух наших грандов. Динамо готово лучше. Касается и основы и запасных.
    Интересно будет в Упл.
    Я смотрю даже Заря с Десной выглядят живее.
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 30.01.2020 10:23
    +5
    jekаfunny, 30.01.2020 10:20
    Зачем вы своего же игрока оскорбляете ?
    Так это же вы его так называете
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 10:20
    -3
    Shurik1977, 30.01.2020 10:15
    Как там голубые помоечники говорят? Коваленкобревно забил!
    Зачем вы своего же игрока оскорбляете ?
    Ссылка
    dar veter
      dar veter, 30.01.2020 10:18
    -5
    Восхищён названием клуба соперников! Словацко Чехия! Это клуб нацменов? Представляю в нашем чемпионате подобное - Русские Украина, Мадьярско Украина, Польска Украина и тд
    Ссылка
    футфан
      футфан, 30.01.2020 10:16
    +2
    Коваленко забив першим дотиком. А загалом дуже нудна гра, лише контроль м'яча, без швидкості та загострень.
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 30.01.2020 10:15
    +5
    Как там голубые помоечники говорят? Коваленкобревно забил!
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 10:10
    0
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:03
    На сайте Шахтера есть бесплатная трансляция, не ищите «зраду» там где её нету...
    да хер там
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 30.01.2020 10:23
    +5
    jekаfunny, 30.01.2020 10:20
    Зачем вы своего же игрока оскорбляете ?
    Так это же вы его так называете
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 30.01.2020 10:15
    +5
    Как там голубые помоечники говорят? Коваленкобревно забил!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:29
    +4
    Trasher311987, 30.01.2020 10:27
    Только регистрированным пользователям
    Вопрос был в бесплатной трансляции, она есть, не нужно искать отмазки... опять вечно недовольные нашлись)
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 30.01.2020 10:48
    +3
    В этом сезоне станет ясно,что Коноплянка не тянет.. Случайный персонаж в Шахтер.. один плюс, паспорт..
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:03
    +3
    ZloyDeda, 30.01.2020 09:50
    Динамо открыто трансляции проводит, а тут за все деньги сшибают и тишина, возмущений нет Болейте-платите дальше, Ахмэт еще себе домишко присмотрит
    На сайте Шахтера есть бесплатная трансляция, не ищите «зраду» там где её нету...
    Ссылка
    футфан
      футфан, 30.01.2020 10:16
    +2
    Коваленко забив першим дотиком. А загалом дуже нудна гра, лише контроль м'яча, без швидкості та загострень.
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 10:59
    +1
    Trasher311987, 30.01.2020 10:27
    Только регистрированным пользователям
    Так можно ж зарегистрироваться! За это ж денег не возьмут, и болеть за шахту тебя не заставят
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 10:51
    +1
    Trasher311987, 30.01.2020 10:23
    Сравниваю двух наших грандов. Динамо готово лучше. Касается и основы и запасных.
    Интересно будет в Упл.
    Я смотрю даже Заря с Десной выглядят живее.
    это все ИМХО
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 30.01.2020 10:49
    +1
    Leo Leo, 30.01.2020 10:48
    В этом сезоне станет ясно,что Коноплянка не тянет.. Случайный персонаж в Шахтер.. один плюс, паспорт..
    На хера они его вообще покупали?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:35
    +1
    Trasher311987, 30.01.2020 10:32
    Тю так бесплатная есть. Но для регистированых пользователей на сайте.
    Это анонсировалась на спорт.юа
    Так а че ж ты со мной тогда споришь? Там ниже чел с ником ZloyDeda ныть начал, и про динаму на ветке Шахтера вспоминать)
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 10:32
    +1
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:29
    Вопрос был в бесплатной трансляции, она есть, не нужно искать отмазки... опять вечно недовольные нашлись)
    Тю так бесплатная есть. Но для регистированых пользователей на сайте.
    Это анонсировалась на спорт.юа
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:26
    +1
    AK_228, 30.01.2020 10:10
    да хер там
    А неее, есть. В глаза что-ли балуетесь, или компутером пользоваться не умеете) Трансляция идет полным ходом)
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:24
    +1
    AK_228, 30.01.2020 10:10
    да хер там
    А да, действительно, нету. Сорри
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 09:22
    +1
    Bolshoi, 29.01.2020 13:48
    ФК Сло́вацко» (чеш. 1. FC Slovácko) — чешский футбольный клуб из города Угерске-Градиште, выступающий в Первой лиге.
    --------------------
    Если подключить Тайсона и Марлоса, то ничейку вполне реально отстоять.
    Первая лига это высшая лига Чехии. Они идут на 6 месте в чемпе.
    Команда сильнее чем пролетер.
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 09:10
    +1
    основа.. посмотрим на игру
    Ссылка
    jwls1914
      jwls1914, 30.01.2020 11:34
    0
    Leo Leo, 30.01.2020 10:48
    В этом сезоне станет ясно,что Коноплянка не тянет.. Случайный персонаж в Шахтер.. один плюс, паспорт..
    Для ротации в УПЛ его уровня хватит с головой. Имхо, тот случай когда и Жене хорошо, и Шахтеру не плохо. А серьезной борьбы в ЛЕ вряд ли в этом сезоне всерьез стоит ожидать
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 10:10
    0
    Maccceo Plex Plex, 30.01.2020 10:03
    На сайте Шахтера есть бесплатная трансляция, не ищите «зраду» там где её нету...
    да хер там
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 30.01.2020 10:01
    0
    AK_228, 30.01.2020 09:10
    основа.. посмотрим на игру
    Была бы если бы играли ещё Додо, Соломон, Кривцов
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 30.01.2020 09:51
    0
    ZloyDeda, 30.01.2020 09:51
    Почитаете, а не посмотрите
    да, вы правы
    Ссылка
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