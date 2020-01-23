Колос обыграл Астру в контрольном матче

«Колос» из Коваливки одержал вторую победу кряду на тренировочных сборах в Турции. Во втором контрольном матче команда Руслана Костышина обыграла румынскую «Астру» со счетом 2:1.
Контрольный матч
«Колос» – «Астра» (Румыния) – 2:1
Голы: Богданов (21), Антюх (89) – Георге (33).
Напомним, в первом спарринге «Колос» разгромил румынскую «Академику».
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Источник — Sport.ua
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